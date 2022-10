Foot: Cristiano Ronaldo marque son 700e but en club

Cristiano Ronaldo a inscrit ce 9 octobre 2022 son 700e but en club en donnant la victoire 2-1 à Manchester United contre Everton durant la 10e journée du Championnat d’Angleterre de football (Premier League). Le Portugais, qui n'avait été titularisé qu'une fois en Premier League par Erik Ten Hag, après un été où il avait cherché à quitter le club anglais à tout prix, n'avait plus marqué depuis mai, dans cette compétition. Il s'agissait de son 144e but pour les Red Devils, loin derrière les 450 avec le Real, mais devant les 101 avec la Juventus Turin et les 5 avec le Sportin Portugal, dont son tout premier avait été inscrit il y a 20 ans et 2 jours.