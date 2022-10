Kylian Mbappé détrône Messi et Ronado et devient le footballeur le mieux payé de la planète

Selon Forbes, le magazine économique américain, qui publie chaque année le classement des joueurs de football les mieux payés sur la planète, Kylian Mbappé est le footballeur le mieux payé au monde. Avec 128 millions de dollars de revenus, le joueur du PSG passe en tête du classement, dominé habituellement par le duo Ronaldo-Messi, qui alternaient depuis 8 ans à la première place.

L'ancien gamin de Bondy, en banlieue nord de Paris, parvient à 23 ans à se hisser à la première place des joueurs de football les mieux payés au monde. L'attaquant du PSG, et des bleus, réalise une double performance : celle de détrôner au classement Forbes l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo en les reléguant aux troisième et deuxième places du classement.

Ambassadeur des marques Nike, Dior, Hublot…

Kylian Mbappé dépasse surtout la barre des 100 millions d'euros de revenus annuels avant ses 30 ans. Un record absolu. La première fois que Ronaldo et Messi ont franchi ce seuil de rémunération, ils étaient au sommet de leur gloire et c'était en 2018, ils avaient alors respectivement 33 et 31 ans.

Pour la saison 2022/2023, le prodige du ballon rond devrait donc percevoir 128 M de dollars, somme à laquelle il faut déduire les commissions d’agent liées aux différents contrats signés. Ses revenus se composent de 110 millions de dollars de salaire, auxquels s'ajouteraient 18 millions d'avenants perçus par la star du PSG de la part de ses sponsors puisqu'il est ambassadeur entre autres des marques Nike, Dior, Oakley, Hublot et Panini.

Le classement des joueurs les mieux payés au monde selon Forbes :

1. Mbappé : 128 M€

2. Messi : 120 M€

3. Ronaldo : 100 M€

4. Neymar : 87 M€

5. Salah : 53 M€

6. Haaland : 39 M€

7. Lewandowski : 35 M€

8. Hazard : 31 M€

9. Iniesta : 30 M€

10. De Bruyne : 29 M€

