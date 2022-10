Marathon: 2e meilleur temps de l'histoire pour la Kényane Ruth Chepngetich

La Kényane Ruth Chepngetich à l'arrivée du marathon de Chicago, ce 9 octobre 2022. USA TODAY Sports - Jamie Sabau

Texte par : RFI Suivre

Ruth Chepngetich a couru dimanche 9 octobre 2022 à Chicago le deuxième marathon le plus rapide de l'histoire chez les femmes. La Kényane, déjà victorieuse l'an dernier, a pris la tête dès le départ et a pu espérer pendant toute la course battre le record du monde avant de ralentir dans les derniers kilomètres et terminer en 2 heures, 14 minutes et 18 secondes, à seulement 14 secondes du record établi également à Chicago en 2019 par une autre Kényane, Brigid Kosgei.