Iran: le passeport de la légende du foot Ali Daei confisqué

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le passeport de la légende du football iranien Ali Daei, second meilleur buteur de l'histoire des sélections, a été confisqué après qu'il a dénoncé la « violence » des autorités et la « répression » des manifestations qui secouent son pays depuis mi-septembre, ont indiqué lundi 10 octobre des médias locaux. La confiscation du passeport d'Ali Daei, qui vit en Iran, « est due à ce qu'il avait écrit sur Instagram en réaction à la mort de Mahsa Amini », a annoncé le journal réformateur Hammihan. L'Iran est le théâtre de manifestations depuis que cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique pour les femmes, en particulier le port du voile. Le 27 septembre, Ali Daei, surnommé « Shahriar » (« roi » en persan), avait enjoint les autorités à « régler les problèmes du peuple iranien plutôt que de recourir à la répression, à la violence et aux arrestations ». Ali Daei était le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin jusqu'en septembre 2021 lorsque le Portugais Cristiano Ronaldo s'est emparé du titre. Il est également le premier joueur iranien à avoir joué en Europe, où il a concouru au championnat allemand avec l'Arminia Bielefeld avant de rejoindre le géant Bayern Munich, puis le Hertha Berlin. « Ali a donné toute sa vie pour hisser le drapeau de l'Iran, il aime le pays et son peuple et dit toujours la vérité. Ce qui est arrivé à Ali est regrettable », a affirmé dimanche son frère Mohammad au site sportif iranien Varzesh3.