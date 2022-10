Le retour de Laurent Blanc en Ligue 1 avec l’Olympique lyonnais

Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas ce lundi 10 octobre 2022 à Décines, près de Lyon.

Laurent Blanc, ancien sélectionneur des Bleus ayant connu six années sans club de premier plan depuis son départ du Paris Saint-Germain, est désormais à Lyon pour relancer une équipe en panne.

Vendredi 7 octobre, la nouvelle contre-performance contre Toulouse en Ligue 1 (1-1), après quatre défaites de rang, a eu pour conséquence l’éviction de Peter Bosz. Dimanche, l’OL a annoncé le recrutement de Laurent Blanc, pour deux saisons. L’ancien champion du monde 98, sélectionneur des Bleus et entraîneur du Paris Saint-Germain est prié de redonner vie à l’OL, seulement 9e du championnat avec 14 points après dix journées, loin de son objectif de podium et de son désir de retour au niveau européen.

« J’ai toujours rêvé d’avoir comme entraîneur Laurent Blanc »

Laurent Blanc, 56 ans, n’a plus entraîné en France depuis son départ du PSG en 2016. Il était libre de tout contrat depuis son limogeage par le club qatarien d'Al-Rayyan en février dernier. En seulement six saisons comme entraîneur de L1, trois à Bordeaux et autant au Paris SG, le « Président » s'est forgé un impressionnant palmarès, avec notamment quatre titres de champion de France, dont trois dans la capitale.

« Je suis heureux. J’ai toujours rêvé d’avoir comme entraîneur Laurent Blanc. Merci à lui d’avoir écouté nos demandes », déclare Jean-Michel Aulas lors de la conférence de presse ce lundi 10 octobre au moment de présenter le nouveau coach.

« Avec le temps, on vous oublie, mais l'OL ne m'a pas oublié », dit Laurent Blanc. Après Paris, Laurent Blanc avoue avoir eu besoin de souffler. L'ancien défenseur international français (97 sélections) avait déjà été évoqué pour succéder à Sylvinho en octobre 2019, avant que le choix de Jean-Michel Aulas ne se porte sur Rudi Garcia (2019-2021).

« On va y aller avec douceur, mais fermeté »

« La situation n’est pas facile, mais je suis content d’être là », assume Laurent Blanc qui a rencontré le staff et les joueurs dans la matinée. « J'ai fait un discours court mais déterminé » devant les joueurs, dit le nouveau technicien lyonnais. « On va y aller avec douceur, mais fermeté », ajoute-t-il.

Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs. Il va falloir prendre un maximum de points avant la trêve. Il y a urgence, il faut prendre des points. Il va falloir retrouver de la confiance individuelle pour avoir de la confiance collective par la suite.

Laurent Blanc souhaite que les joueurs d’expériences tirent le groupe vers le haut. « Je m’appuierais sur eux pour faire des résultats d’ici le 13 novembre »,date de la trêve hivernale. Le nouveau coach a l’intention de travailler pendant la trêve pour faire une bonne deuxième partie de saison avec un nouveau système de jeu et une autre philosophie.

« Le début de saison mitigé fait en sorte que les têtes ne sont pas libérées. À nous de changer ça. À l’OL, les exigences sont élevées. Il y a tout à faire. Il y a du travail. Ça me plaît », avoue Laurent Blanc qui ne se sent pas l’âme d’un pompier de service.

