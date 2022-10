Ligue des champions: Lionel Messi forfait contre le Benfica Lisbonne avec le PSG

Lionel Messi. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

La star argentine du PSG Lionel Messi est forfait pour le match de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne, mardi 11 octobre au Parc des Princes. Messi, touché au mollet lors du déplacement du PSG sur la pelouse du Benfica en C1 mercredi dernier (1-1) et remplacé à 81e minute, n'avait pas disputé le match de championnat à Reims (0-0), samedi. Confronté à un calendrier surchargé avec des matches tous les trois jours jusqu'à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar), Paris voit son infirmerie bien remplie avec les blessures des défenseurs Presnel Kimpembe et Nuno Mendes et du milieu Renato Sanches.