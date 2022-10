Les Mondiaux de cyclisme sur piste en France, un test grandeur nature pour Paris 2024

À moins de deux ans des JO de Paris 2024, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, futur site olympique, reçoit l’édition 2022 des Championnats du monde de cyclisme sur piste du 12 au 16 octobre. De quoi faire une grande répétition générale.

Vestige de la candidature de Paris pour les JO de 2012 finalement obtenus par Londres, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a été inauguré en 2014. Mercredi 12 octobre, près de cinq mille personnes seront dans les gradins, comme chaque soir jusqu’à dimanche. « Le grand rendez-vous sera les Jeux. Mais on ne va pas dévaloriser un Championnat du monde, c'est le moment phare de l'année », souligne Florian Rousseau, légende du sprint français et désormais en charge du programme olympique de l'équipe de France.

Près de 400 athlètes venus de 50 pays feront la joie d’un public déjà conquis d’avance, qui aura un avant-goût de ce qui sera proposer au moment de Paris 2024. « Ça y est, c'est reparti, toutes les nations seront présentes. Elles viennent aussi prendre des repères en compétition et explorer comment elles vont s'organiser pour la préparation terminale des Jeux olympiques de Paris en 2024 », explique Florian Rousseau.

Une délégation de Paris 2024 présente

Organisés sous l'égide de l’Union cycliste internationale (UCI), les Championnats du monde seront supervisés par l’organisation de Paris 2024. Une délégation sera présente chaque jour pour voir comment la compétition se déroule au niveau de l’accueil des équipes, du public, ou encore scruter les problématiques de transport et la gestion de la sécurité. Une répétition qui donnera des informations essentielles pour la préparation de l’événement en 2024. Si vingt-deux épreuves figurent au programme des Championnats du monde, douze épreuves (vitesse individuelle et par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium* et américaine, dans les catégories messieurs et dames) sont actuellement inscrites au programme des JO.

Parmi les grands noms de ces Mondiaux, on retrouve Filippo Ganna, à la tête de l'équipe italienne. Il a établi, samedi 8 octobre en Suisse, le nouveau record de l'heure, en parcourant 56,792 kilomètres sur la piste du vélodrome de Granges. Harrie Lavreysen, superstar de la piste néerlandaise, est également de la partie après avoir remporté deux titres olympiques et neuf titres de champion du monde, dont deux l'année dernière aux Mondiaux à Roubaix, déjà en France. La Grande-Bretagne, longtemps première puissance de la piste avant l'ascension des Pays-Bas, mise sur Ethan Hayter, 24 ans, médaillé d'or dans l'omnium l'an passé.

La France veut briller à domicile en vue de Paris 2024

À domicile, les Français visent à se racheter de leur échec des Jeux olympiques de Tokyo (2 médailles de bronze) avec Benjamin Thomas, quadruple champion du monde et titré l'an dernier dans la course aux points. La France, puissance traditionnelle du cyclisme sur piste, gros pourvoyeur de médailles aux JO, reste la nation la plus titrée de l'histoire sur les Mondiaux. Mais ces dernières années, les Bleus ont été dépassés par les Britanniques et d'autres nations comme les Pays-Bas, nouveaux rois du sprint.

Florian Rousseau refuse d'afficher un objectif chiffré. Mais il précise que « les athlètes sélectionnés sont tous montés sur des podiums internationaux » et qu'ils ont « donc la capacité d'aller jouer les premières places ». Aux Championnats d'Europe en août dernier à Munich, les Bleus sont rentrés avec une moisson encourageante de 15 médailles, dont six en or. « J'attends avant tout une bonne attitude, qu'on défende bien les couleurs du maillot, qu'on se batte jusqu'au bout. C'est vrai que ces dernières années, on n'était pas les meilleurs. Ce que je peux dire, c'est que les gars auront faim », avance Grégory Baugé, quadruple champion du monde et nouvel entraîneur national du sprint. L’équipe de France de cyclisme sur piste n’a qu’un seul objectif : briller à la maison en 2024. Et les Mondiaux vont leur permettre de savoir quelle somme de travail il reste à effectuer pour être au top le jour J.

* L’omnium est une discipline très récente dans l’histoire des Jeux olympiques. La course se déroule en peloton avec quatre épreuves: le scratch, la course à l'élimination, la course aux points et la course tempo. Le tout se déroule sur une journée de compétition.

