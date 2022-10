Trail: le Kényan Kangogo suspendu provisoirement pour dopage

L'athlète Kényan Mark Kangogo, récent vainqueur du prestigieux trail Sierre-Zinal, devant Kilian Jornet notamment, a été suspendu provisoirement pour dopage, a annoncé mardi 11 octobre l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Kangogo (33 ans) a été contrôlé positif à la norandrostérone (stéroïde anabolisant) et à l'acétonide de triamcinolone (glucocorticoïde), sans que l'AIU ne précise la date du test. Mark Kangogo s'était distingué mi-août en remportant le trail Sierre-Zinal (31 km, 2 200 mètres de dénivelé positif) en Suisse, devant l'Espagnol Andreu Blanes Reig et un autre Kényan, Patrick Kipngeno. L'Espagnol Kilian Jornet, légende du trail, avait pris la 5e place de la course avant de remporter à la fin du mois l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). Cette annonce intervient alors que les cas de dopage se multiplient au Kenya depuis le début de l'année. Kangogo est ainsi le 21e athlète kényan suspendu en 2022 à la suite de suspicions ou de cas avérés de dopage. Une des principales nations de fondeurs au monde, le Kenya est placé depuis 2016 en catégorie A sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage (AMA).