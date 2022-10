Cyclisme: la Française Pauline Ferrand-Prévot rejoint l'équipe Ineos

La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en titre dede cross-country. Photo: Patrick Pichon/FFC

La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de VTT, rejoint Ineos Grenadiers pour les disciplines hors route avec l'objectif de décrocher l'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé l'équipe britannique mercredi 12 octobre. À 30 ans, Pauline Ferrand-Prévot a remporté pas moins de quatre titres de championne du monde cette année, le dernier samedi dernier aux premiers Mondiaux de gravel en Italie. Elle avait également décroché les maillots arc-en-ciel en VTT cross-country et short-track fin août aux Gets et celui de VTT marathon en septembre au Danemark. « Avoir les Jeux olympiques 2024 à Paris est énorme pour moi. Je veux être la meilleure coureuse possible devant mon public et ce sera mon objectif principal pour les deux prochaines années », a déclaré la Française dans un communiqué de l'équipe Ineos avec laquelle elle a signé pour deux saisons. « Décrocher une médaille olympique est ma priorité car c'est la seule chose qui manque à mon palmarès », a ajouté celle qui a également été championne du monde sur route en 2014 et l'année suivante championne du monde de cyclo-cross, une discipline où elle s'alignera lors des prochains Mondiaux.