Ligue des champions: Marseille bat encore un Sporting amoindri

L’Olympique de Marseille (OM) a battu le Sporting, après l’expulsion de deux joueurs du club portugais. Ce 12 octobre 2022, l’OM s’est définitivement relancé dans le groupe D de la Ligue des champions grâce à cette victoire 2-0.

Pour la première fois depuis septembre 2011, l’Olympique de Marseille (OM) a enchaîné deux victoires en Ligue des champions (C1). C’est un événement pour le club français de football qui est ainsi toujours en course pour une qualification en huitièmes de finale de l’édition 2022-2023.

Une situation que l’OM doit encore en partie à l’exclusion précoce d’un joueur du Sporting. Comme au match aller le 4 octobre avec l’expulsion d’Antonio Adan, le club portugais s’est en effet vite retrouvé à dix contre onze suite à celle de Ricardo Esgaio. Le défenseur a percuté de plein fouet dans sa surface le milieu marocain Amine Harit. Déjà averti juste avant, Esgaio a vu rouge et permis au meneur Matteo Guendouzi d’ouvrir le score sur penalty (0-1, 20e). Dix minutes plus tard, le Chilien Alexis Sanchez a converti une offrande d’Harit (0-2, 30e). But d’abord annulé pour un hors-jeu, puis validé après un recours à la VAR.

Un deuxième joueur du Sporting exclu

Les locaux ne sont toutefois pas au bout de leur peine. À l’heure de jeu, l’attaquant Pedro Gonçalves est exclu pour deux avertissements reçus coup sur coup, le deuxième pour contestation. Les Verde e brancos à neuf contre onze. Une infériorité numérique trop difficile à compenser face à des Marseillais qui s’offrent le luxe de faire sortir des cadres comme Jonathan Clauss, Éric Bailly et Guendouzi, pour les préserver en vue du match de Championnat de France face au Paris Saint-Germain (16 octobre).

Les Olympiens peuvent retrouver le sourire : après deux défaites durant les deux premières journées, les voilà avec 6 points au coude à coude au classement du groupe D avec Tottenham (7 points), le Sporting (6) et l’Eintracht Francfort (4 points), avant un déplacement en Allemagne le 26 octobre et la réception du club anglais le 1er novembre.

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023 : RÉSULTATS DE LA 4e JOURNÉE

GROUPE A

SSC Naples (Italie) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 4-2

Rangers (Ecosse) – Liverpool FC (Angleterre) 1-7

GROUPE B

Atletico Madrid (Espagne) – Club Bruges (Belgique) 0-0

Bayer Leverkusen (Allemagne) – FC Porto (Portugal) 0-3

GROUPE C

FC Barcelone (Espagne) – Inter Milan (Italie) 3-3

Viktorian Plzen (République tchèque) – Bayern Munich (Allemagne) 2-4

GROUPE D

Tottenham (Angleterre) – Eintracht Francfort (Allemagne) 3-2

Sporting Portugal (Portugal) – Olympique de Marseille (France) 0-2

