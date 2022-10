Trail/Sierre-Zinal: le Kényan Kangogo déclassé pour dopage, l'Espagnol Blanes vainqueur

Le Kényan Mark Kangogo, vainqueur du prestigieux trail Sierre-Zinal (Suisse) en août, a été déclassé au profit de l'Espagnol Andreu Blanes suite à sa suspension par l'antidopage, ont annoncé les organisateurs jeudi 13 octobre. Officiellement suspendu provisoirement depuis mardi par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) pour un contrôle positif à la norandrostérone (stéroïde anabolisant) et à l'acétonide de triamcinolone (glucocorticoïde), Kangogo a été déclassé par les organisateurs qui révèlent que le contrôle avait eu lieu en marge de leur compétition. « La suspension de Mark Kangogo est définitive. L'Unité d'Intégrité de l'Athlétisme nous indique ce jour que l'athlète concerné a "reconnu l'infraction, accepté une sanction et renoncé à son droit d'appel" », écrivent-ils également dans un communiqué. Initialement deuxième de cette course en montagne référence (31 km, 2.200 m de dénivelé positif), l'Espagnol Andreu Blanes est donc déclaré vainqueur de l'épreuve masculine.