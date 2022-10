Athlétisme: Deux nouvelles athlètes kényanes suspendues par l'antidopage

La marathonienne Diana Chemtai Kipyokei, vainqueure à Boston en 2021, et sa compatriote Betty Wilson Lempus ont été suspendues provisoirement pour infraction au règlement antidopage, a annoncé vendredi 14 octobre l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), alors que les cas venant du Kenya se multiplient. Les deux athlètes sont accusées d'altération de preuves et d'obstruction à la procédure, à cause notamment de l'utilisation de faux documents, après avoir été contrôlées positives en 2021 à la triamcinolone, un glucocorticoïde encore autorisé sous certaines formes en 2021, avant d'être totalement interdit depuis janvier en compétition. Les deux suspensions interviennent trois jours après celle de leur compatriote trailer Mark Kangogo, vainqueur déchu de Sierre-Zinal en août, lui aussi contrôlé à la triamcinolone. Kipyokei et Lempus sont les 22e et 23e athlètes venant du Kenya suspendues en 2022: leur pays est classé depuis 2016 en catégorie A sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage (AMA).