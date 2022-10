Boxe: Deontay Wilder expéditif face à Robert Helenius pour son combat de retour

Le boxeur américain Deontay Wilder savourant sa victoire expéditive contre le Finlandais Robert Helenius, le 15 octobre 2022 à New York. Getty Images via AFP - AL BELLO

Détrôné par Tyson Fury en février 2020, puis battu à nouveau par le Britannique en octobre 2021, l'ancien champion du monde des poids lourds WBC a renoué avec la victoire, samedi 15 octobre à Brooklyn à New York. Opposé au Finlandais Robert Helenius, Deontay Wilder s'est imposé au premier round, d'une droite foudroyante, après 2 minutes et 57 secondes de combat. Le « Bronze Bomber », qui fêtera ses 37 ans dans quelques jours, signe ainsi sa 43e victoire, dont 42 avant la limite (contre un nul et deux défaites, à chaque fois contre Fury). « Qui sera mon prochain adversaire ? Peu importe... Je suis de retour ! », s'est écrié Deontay Wilder. Tyson Fury possède toujours la ceinture WBC de champion du monde, tandis que l'Ukrainien Oleksandr Usyk détient les ceintures WBA, WBO et IBF.