Ligue 1: grâce à Neymar, Paris maîtrise Marseille et reste seul en tête

L'attaquant brésilien Neymar fêtant son but inscrit en fin de première période avec le PSG contre l'OM, dimanche 16 octobre 2022 en Ligue 1. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Un unique but inscrit par Neymar en fin de première période a suffi au bonheur du PSG, dimanche 16 octobre face à son rival marseillais (1-0). Cette victoire dans le Classique du championnat de France permet au club de la capitale de s'installer à nouveau seul à la première place et de prendre six longueurs d'avance sur l'OM.