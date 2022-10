Ligue 1: «Je n'ai jamais demandé mon départ» du PSG, assure Kylian Mbappé

Kylian Mbappé à l'échauffement avant le Classique PSG-OM, dimanche 16 octobre 2022. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après la victoire du PSG contre l'OM (1-0), dimanche 16 octobre en Ligue 1, Kylian Mbappé s'est exprimé face à la presse, dans les coulisses du Parc des Princes, en zone mixe. L'attaquant a réagi à l'information parue dans la presse française et espagnole il y a quelques jours, selon laquelle il aurait demandé à quitter le club le plus rapidement possible car il se sentirait trahi par la direction. Le Français a démenti : « Je suis très heureux » au PSG, « je n'ai jamais demandé mon départ en janvier » a-t-il déclaré. Quant aux informations selon lesquelles le Paris Saint-Germain aurait fait appel à une agence de communication pour le dénigrer sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a éludé : « Le plus important pour moi, c'est de jouer, (...) si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite ». Le joueur, âgé de 23 ans, a resigné avec Paris jusqu'en 2025 en mai dernier, alors qu'il était en fin de contrat et qu'il était courtisé par le Real Madrid.