Ballon d’Or: Karim Benzema, grand espoir, enfant terrible, puis chouchou du foot français

Karim Benzema est devenu, ce 17 octobre 2022, le cinquième français à recevoir le Ballon d’Or, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Une consécration pour celui qui a d’abord été perçu comme le nouveau grand espoir du foot hexagonal à l’Olympique lyonnais, avant d’en devenir l’enfant terrible avec l’affaire de chantage à la sex-tape, puis qui est revenu en grâce à la suite de ses exceptionnelles performances avec le Real Madrid, son club depuis 2009.

Karim Benzema succède à Zinédine Zidane pour le Ballon d’Or, 24 ans après le sacre de l’ex-meneur de jeu. Mais, si « Zizou » a presque toujours fait l’unanimité auprès du grand public – même après son coup de tête sur l’Italien Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 – le Lyonnais, lui, n’a pas toujours eu bonne presse. Retour sur dix-huit années de carrière marquée de hauts, de bas et d’incompréhensions.

Crack à l’Olympique lyonnais

« Je suis là pour prendre votre place. » Ainsi Karim Benzema, 17 ans tout juste, conclut-il son discours de présentation devant le groupe professionnel de l’Olympique lyonnais (OL). Le vestiaire de l’OL – club qui domine alors le football français – n’en revient pas. Cette phrase, lancée devant des joueurs de l’acabit de Juninho, Sylvain Wiltord ou Éric Abidal, marque le début de carrière du Ballon d’Or 2022. Elle résume peut-être le personnage, mélange d’ambition, de culot et de maladresse.

« J’étais jeune et je ne pensais pas à jouer devant (sic) eux, a-t-il expliqué en 2020 dans le documentaire de RMC, Transversales : Benzema, combat 4 étoiles. « Je kiffais juste le fait d’être dans ce groupe, avec ces grands joueurs. » Il n’empêche : l’attaquant, formé à l’OL, est déjà plus qu’attendu au tournant. Sacré champion d’Europe des moins de 17 ans en 2004 face à l’Espagne de Gerard Piqué et Cesc Fabregas, le droitier jouit déjà d’une énorme réputation à Lyon, malgré son jeune âge. Et il répond à chaque fois qu’un coach – Paul Le Guen, puis Gérard Houiller – lui donne sa chance. Premier match en Championnat de France (Ligue 1) le 15 janvier 2005, premier match et premier but en Ligue des champions le 6 décembre 2005, premier but en Ligue 1 le 4 mars 2006. Tout va très vite : le 28 mars 2007, à 19 ans, première rencontre en équipe de France et premier but, avec un succès 1-0 en amical face à l’Autriche. Comme Zidane, Benzema marque pour ses grands débuts en Bleu. Les comparaisons – même s’ils n’évoluent pas au même poste – se multiplient d’ailleurs entre ces deux immenses talents dont les parents sont originaires d’Algérie.

La saison qui suit (2007-2008) est celle de Benzema avec 20 réalisations en L1 (meilleur buteur et meilleur joueur) et le septième sacre de suite de l’OL. Mais l’importance prise par cet incroyable talent précoce ne fait pas toujours l’unanimité. En décembre 2008, l’emblématique gardien Grégory Coupet, parti à l’Atlético de Madrid, sort un gros « tacle », dans Lyon Mag : « Si j'étais chargé de sa communication, je lui demanderais de sourire un peu plus parce que chaque fois que le vois en photo, il a une tête de méchant et je suis triste de le voir comme cela. Je le connais bien. C'est un super mec, mais à 20 ans, c'est déjà le caïd. »

Le « chat » de Mourinho et le lieutenant de Cristiano Ronaldo

C’est surtout un crack et ça n’échappe pas à Florentino Perez, patron du Real sous l’ère des « Galactiques » et qui vient de retrouver la présidence du club espagnol. Celui-ci met 35 millions d’euros sur la table pour le recruter. Mais son transfert est éclipsé par ceux de Cristiano Ronaldo (94 millions), de Kaka (67) et même de Xabi Alonso (35). Le Français redevient un espoir parmi les superstars. De plus, sa première saison, sous la direction du Chilien Manuel Pellegrini, sans titre et sans éclats, est passable. Mais ce n’est rien comparé à la suivante, plus houleuse sous la houlette de José Mourinho. Ce dernier lui préfère Gonzalo Higuain en avant-centre. Il trouve le Français trop nonchalant. Aussi, lorsque l’Argentin se blesse, le technicien affiche en conférence de presse son scepticisme envers l’ex-Lyonnais: « Si vous n'avez pas de chien pour aller à la chasse et que vous avez un chat, partez avec le chat, car vous ne pouvez pas y aller seul. »

Agacé par cette sortie médiatique, Benzema s’en explique avec son entraîneur, comme il l’avouera pl​us tard. Cette discussion permet au moins au Tricolore de lever certaines incompréhensions. Surtout, le Français tisse progressivement une complicité très précieuse sur le terrain avec Cristiano Ronaldo, auteur d’une saison 2011-2012 incroyable avec 60 buts toutes compétitions confondues et un titre en Championnat d’Espagne (Liga). En octobre 2014, le Portugais – avec lequel il forme un redoutable trio d’attaque aux côtés du Gallois Gareth Bale, la « BBC » – déclare ainsi que son partenaire est « le meilleur attaquant de la Liga et l'un des meilleurs du monde », quelques mois après avoir décroché la dixième Ligue des champions du Real Madrid, la « Decima ».

De Bleu pâle…

Nous sommes également quelques mois après une Coupe du monde au Brésil où les Bleus ont été sortis en quarts de finale par l’Allemagne, future vainqueur. Karim Benzema ne le sait pas encore, mais il a disputé là sa dernière compétition en sélection avant sept années.

Brésil 2014 était d’ailleurs son premier Mondial. Car pour celui de 2010, le sélectionneur Raymond Domenech avait préféré en effet l’écarter. Dans son ouvrage Tout Seul, paru en 2012, le technicien critique : « Trop d’épisodes m’avaient déplu, et sportivement il n’était plus le même joueur que deux ans auparavant. En 2008, je l’avais emmené à l’Euro comme meilleur attaquant du Championnat de France et parce qu’il incarnait l’avenir, précisément cette Coupe du monde 2010. Mais, deux ans plus tard, il n’était pas titulaire au Real et avait pris du poids. »

Après un Euro 2008 médiocre et un Mondial 2010 manqué, « KB9 » est à nouveau titulaire en pointe, durant l’Euro 2012, sous la direction de Laurent Blanc cette fois, mais il ne marque pas davantage et les Bleus sont écartés par les Espagnols en quarts de finale.

Les mois qui suivent ne sont pas meilleurs. Entre le 5 juin 2012 et le 11 octobre 2013, le Madrilène ne marque pas en équipe de France. Il devient la cible des critiques, y compris parce qu’il ne chante pas La Marseillaise. Karim Benzema devient le symbole de la « génération 1987 » et ses joueurs comme Samir Nasri et Hatem Ben Arfa, catalogués hyper talentueux, mais arrogants et capricieux. L’attaquant du Real s’est en outre retrouvé mêlé en 2010 à l’affaire Zahia, une ancienne prostituée mineure dont Benzema était soupçonné d’avoir sollicité les services. Affaire dans laquelle Ribéry et lui sont relaxés en janvier 2014.

…à banni en équipe de France

L’affaire Zahia n’est toutefois rien comparée avec celle dite de chantage à la sextape. Le 6 octobre 2015, durant un rassemblement de l’équipe de France, Karim Benzema approche son coéquipier Mathieu Valbuena pour lui parler d’une vidéo intime détenue par des tierces. Benzema indique à Valbuena qu’il peut le mettre en relation avec un ami d’enfance qui fera office d’intermédiaire. Le joueur du Real appelle ensuite ledit ami, Karim Zenati. Il ne le sait pas, mais la police enregistre cette conversation. Quelques jours plus tard, sa retranscription est divulguée dans la presse. « Ils [les maître-chanteurs, NDLR] vont lui pisser dessus », lâche Benzema, hilare et méprisant.

Onde de choc. Le Lyonnais a été placé en garde à vue puis mis en examen quelques jours plus tôt pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs ». La classe politique s’en mêle alors. Le 1er décembre 2015, sur Europe 1, le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, estime que si un sportif n’est pas exemplaire, il n’a pas sa place en équipe de France. Le 10 décembre 2015, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF) indique que Benzema est écarté « jusqu'à ce que la situation évolue ».

Le 12 mars 2016, dans un entretien à L’Équipe, le sélectionneur Didier Deschamps déclare au sujet du Madrilène que « tous les pays nous l’envient ». Mais le 13 avril suivant, il n’est pas retenu pour l’Euro à domicile. Le 1er juin, dans le journal espagnol Marca, Karim Benzema assure : « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. […] Mais je ne sais pas si c'est une décision individuelle de Didier, car je m'entends bien avec lui, et avec le président. Je m'entends bien avec tout le monde. » Il ajoute : « Pour le moment, je suis tranquille, concentré sur mon club avec lequel j'ai gagné le maximum. »

Des saisons fabuleuses avec le Real Madrid

Sur ce dernier point, le banni se trompe largement. Le meilleur est à venir pour lui, en Espagne. Zinédine Zidane est arrivé sur le banc de touche du Real Madrid quelques mois plus tôt. Ensemble, ils réalisent un triplé fabuleux en Ligue des champions, remportant successivement les éditions 2016, 2017 et 2018. Pour cette dernière, remportée 3-1 face à Liverpool, il débloque la situation à la 55e minute en contrant astucieusement un dégagement du gardien adverse, Loris Karius. Son premier but lors d’une aussi grande finale. « L’émotion que j’ai alors eue est une des meilleures émotions depuis que je joue au foot, depuis que je suis tout petit », explique-t-il dans le documentaire de RMC.

La saison qui suit, Cristiano Ronaldo s’en va. Les résultats collectifs du Real baissent d’un cran, mais pas les performances du Français qui ne vit plus dans l’ombre du Portugais. Avec les Merengue, il tourne désormais à 30 buts ou plus par saison, toutes compétitions confondues, ce qui ne lui était arrivé qu’en 2011-2012. Zidane, qui est redevenu entraîneur en mars 2019 d’un Real en difficulté, en fait son leader offensif. Ensemble, ils sont champions d’Espagne 2020.

Et même lorsque Carlo Ancelotti – qui l’avait déjà dirigé à Madrid de 2013 à 2015 – revient en 2021, le Lyonnais reste le patron sur le terrain. Le public local, qui n’a pas toujours été tendre avec lui, l’adore désormais. Karim Benzema grimpe progressivement dans tous les classements de l’histoire du Real, que ce soit au nombre de matchs joués [1], de buts marqués [2], de trophées remportés [3].

Retour en grâce avec l’équipe de France

Idolâtré en Espagne et ailleurs, le cas Benzema divise toujours en France, même si une pression se fait grandissante pour son retour en équipe nationale. La communication de l’intéressé ne plaide toutefois pas toujours en ce sens, avec des piques adressées notamment à Noël Le Graët. Juste avant une Coupe du monde 2018 que les Tricolores vont remporter, le patron de la FFF assure, par exemple, que l’attaquant et l’équipe de France, « c’est de l’histoire ancienne ».

Un jugement démenti trois ans plus tard. Devenu irrésistible avec les Merengue, Didier Deschamps le rappelle pour disputer un Euro 2020 décalé d’un an à cause du Covid. « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes, a expliqué le technicien. On s'est vus, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. » L’histoire ne dit pas qui a pris son téléphone en premier.

Toujours est-il que ces retrouvailles se soldent par quatre buts de la star durant le Championnat d’Europe, mais une sortie dès les huitièmes de finale face à la Suisse. Qu’importe : son association avec Kylian Mbappé, la nouvelle icône du foot français, et Antoine Griezmann, est prometteuse. Il le prouve en étant le grandissime artisan du sacre en Ligue des nations, trois mois plus tard. Il réduit en effet le score contre la Belgique en demi-finale (3-2) et égalise face à l’Espagne en finale (2-1).

Buteur, passeur, leader, aussi bien en blanc qu’en bleu, Karim Benzema affiche alors une forme radieuse. Plus rond et souriant que par le passé, le personnage apparaît détendu, ouvert et positif comme jamais, malgré sa condamnation en novembre 2021 à un an de prison de sursis dans l’affaire de la sex-tape. La saison 2021-2022, et qui lui vaut ce Ballon d’Or, ne fait que le confirmer : l’ex-grand espoir de l’OL est devenu une référence du football.

[1] Karim Benzema est actuellement le 6e joueur ayant disputé le plus de matchs avec le Real.

[2] Il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 328 buts, derrière Cristiano Ronaldo (450).

[3] Avec 23 trophées majeurs gagnés, il est le troisième joueur à avoir gagné le plus de titres avec le Real, derrière le Brésilien Marcelo (25) et l’Espagnol Paco Gento (24).

