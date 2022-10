Ballon d'Or: Kylian Mbappé classé sixième

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, buteur face au Benfica Lisbonne, en Ligue des champions. REUTERS - GONZALO FUENTES

L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France Kylian Mbappé a terminé sixième du classement du Ballon d'Or 2022, lundi 17 octobre à Paris. Champion de France et meilleur buteur de Ligue 1, Mbappé, 23 ans, a pâti de l'élimination dès les 8e de finale de Ligue des champions par le Real Madrid de Karim Benzema. Mbappé a inscrit 28 buts en 35 matches de Ligue 1, 39 buts en 46 matches en comptant la C1 et la Coupe de France, et enfin 10 buts en 9 matches avec les Bleus. Toujours dans le top dix du Ballon d'Or depuis 2017, Mbappé a terminé 9e en 2021, 6e en 2019, 4e en 2018, son meilleur classement, et 7e en 2017. Il n'y a pas eu d'édition en 2020 en raison du Covid.