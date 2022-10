Karim Benzema récompensé par le Ballon d’Or 2022

Le Français Karim Benzema a été élu Ballon d’Or ce lundi 17 octobre. Le joueur du Real Madrid succède en tant que Français à son ancien entraîneur Zinédine Zidane, récompensé en 1998. Recevant le trophée des mains de Zidane lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d'Afrique qu'il avait battu en finale de la Ligue des champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City).

Publicité Lire la suite

« Voir (ce trophée) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête », a déclaré Karim Benzema au moment de recevoir son prix.

Bien avant l’annonce de la récompense, l’international sénégalais Sadio Mané (2e) avait glissé que Karim Benzema méritait « largement » de recevoir le Ballon d'Or. Benzema devient le premier Français à remporter le titre depuis Zinédine Zidane en 1998. Il fait partie désormais de la liste des tricolores avec Kopa, Platini, Zidane et Papin, à recevoir cette récompense mondiale. Michel Platini, qui a décroché le Graal en 1983, est devenu même le premier joueur de l'histoire à le remporter trois années de suite. Si Benzema n’en est pas là, son nom au palmarès n’en est pas moins un événement, puisqu’il aura fallu attendre vingt-quatre années pour le clan tricolore.

27 buts en 32 matchs de Liga

En août dernier, l’attaquant du Real Madrid avait déjà été désigné meilleur joueur par l’UEFA. Il y a quelques jours, lors de son gala annuel, le quotidien sportif espagnol Marca lui attribué pas moins de trois récompenses, dont celle du meilleur joueur de la Liga.

Auteur de 27 buts en 32 matchs de Liga lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema fut l'un des grands artisans du titre de champion d'Espagne obtenu par les joueurs de Carlo Ancelotti, pour un impressionnant bilan de 44 buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues, avec au passage 15 passes décisives.

Le Français a remporté sa cinquième Ligue des champions avec 15 buts au compteur, le troisième plus grand nombre de toutes les campagnes d’une seule saison en C1. Il a marqué 10 buts au second tour, le plus grand nombre d’un joueur en un seul exercice avec Cristiano Ronaldo en 2016-17. « KB9 » est l’auteur de deux triplés consécutifs lors de la phase à élimination directe (contre le PSG et Chelsea). Il a traversé la Ligue des champions avec confiance et s’est montré comme le patron incontestable de la « Maison Blanche ». Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en octobre 2021.

Le Mondial 2022 en tête

Benzema, qui a aussi gagné la Supercoupe d’Espagne, a avoué récemment avoir vécu la « meilleure année de (sa) carrière » avec le Real Madrid. Selon la presse espagnole, la prolongation de son contrat en Espagne, qui s'achève le 30 juin 2023, est déjà dans les tuyaux.

Les chiffres parlent pour Benzema: avec 328 buts sous le maillot blanc, Benzema occupe seul la deuxième place des attaquants les plus prolifiques du Real, derrière Ronaldo et devant Raul, deux légendes du club. Et il est depuis mars 2022 le meilleur buteur français de l'histoire avec plus de 400 buts inscrits chez les professionnels, devant Thierry Henry.

Avec la France, Benzema a inscrit cinq buts et une passe décisive en sept matches en 2021-2022, dont l’égalisation contre l’Espagne lors de leur victoire en finale de la Ligue des Nations. Mais tout n’a pas été rose en Bleu. Avant le Mondial au Brésil en 2014, il détenait le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but.

Après ce Ballon d’Or, Karim Benzema vise désormais un titre de champion du monde au Qatar, lui qui n’avait pas été du voyage en 2018 pour le triomphe des Français en Russie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne