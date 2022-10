Mondial 2022: la Fifa «dialogue» sur des «initiatives» en faveur des ouvriers

La Fifa a confirmé lundi 17 octobre « dialoguer » sur des « initiatives » en faveur des travailleurs des chantiers du Mondial 2022 au Qatar, tandis que son président Gianni Infantino a tenté une nouvelle fois de rassurer sur le respect des droits humains pendant le tournoi. Interrogé lors d'une conférence de presse à Doha sur l'idée de créer un fonds d'indemnisation des travailleurs accidentés, lancée par des ONG et soutenue par des sponsors et des équipes, le porte-parole de la Fifa, Bryan Swanson, a évoqué des décisions « en temps voulu ». L'instance dirigeante du foot mondial « maintient un dialogue continu positif avec l'Organisation internationale du travail et la Confédération syndicale internationale et toutes les autorités compétentes au Qatar sur des initiatives qui profiteront aux travailleurs migrants longtemps après le dernier match de la Coupe du monde », a déclaré Swanson. Sous la pression de ces organisations et des ONG, le petit émirat du Golfe a entrepris ces dernières années des réformes sur le marché du travail, créant notamment un fonds de compensation pour les travailleurs qui ne perçoivent pas leurs salaires.