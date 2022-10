Ballon d'Or: Carlo Ancelotti incite Karim Benzema à penser « déjà au prochain » trophée

Carlo Ancelotti. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

« Nous sommes très heureux. Ce trophée, c'est un peu le nôtre. Ce (mardi 18 octobre) matin, il a dit qu'il était très fier de ce trophée et a remercié ses coéquipiers. C'est une récompense individuelle, mais c'est l'équipe qui l'a mis dans des conditions optimales pour qu'ils puisse montrer toutes ses qualités », a applaudi Ancelotti en conférence de presse. Avant d'ajouter, le sourcil haussé comme à son habitude: « Mais bon, c'est passé. Il faut déjà qu'il pense au prochain Ballon d'Or. Et il peut commencer à engranger des points dès demain (mercredi, NDLR) » contre Elche. Le technicien italien du Real a admis qu'il ne s'attendait pas à entraîner le Ballon d'Or et le meilleur gardien au monde en signant au Real l'an passé. Concernant Benzema, Ancelotti décrit « un joueur qui a beaucoup gagné en responsabilité. Il se sent leader. Beaucoup plus que ce qu'il n'était il y a huit ans. Ses qualités n'ont pas changé, il les avait déjà avant. Mais son attitude a changé », a expliqué « Carletto ». Après son retour à Madrid dans la nuit, Benzema était présent pour l'entraînement collectif du Real à 11h00. Il a été accueilli sous les applaudissements de ses coéquipiers, à qui il a présenté son trophée, en même temps que Thibaut Courtois. Le portier belge, sacré meilleur gardien la veille au soir, a enfin retrouvé l'entraînement collectif, après près de trois semaines d'absence en raison d'une sciatique. Il ne sera pas prêt pour mercredi (21h00) à Elche en Liga, mais « il devrait jouer samedi » contre Séville, a indiqué Ancelotti.