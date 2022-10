JO: Paris 2024 à la recherche de ses 45 000 bénévoles

Paris 2024 aura besoin de 45 000 bénévoles. AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À partir de mars 2023, les plus de 18 ans pourront s'inscrire en ligne afin de devenir l'un des 45 000 « visages des Jeux ». Pour être bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il faudra postuler sur le portail ouvert pour une durée de six semaines.