NBA: le nouveau challenge du Français Rudy Gobert avec Minnesota

Le pivot français Rudy Gobert a brillé pour sa première sous le maillot de Minnesota, contribuant largement au succès des « Wolves » contre Oklahoma City (115-108), lors des matches de NBA disputés mercredi 19 octobre. Après les deux premières rencontres ouvrant la saison la veille, 24 équipes ont fait leur entrée en scène, dont la nouvelle formation de « Gobzilla ».

Publicité Lire la suite

Sur le parquet de Minneapolis, face aux Thunder, le triple meilleur défenseur de la ligue a réalisé un double-double, avec 23 points et 16 rebonds. Après avoir réalisé un départ canon (35-22 à la fin du premier quart-temps), Minnesota s'est toutefois fait peur au troisième (87-87), avant de creuser à nouveau l'écart dans les moments décisifs. « Ça fait du bien de se sentir déjà adoubé par le public », a réagi Gobert à l'issue de la rencontre.

Jouer le titre

« Le timing était idéal pour moi de me retrouver à Minnesota », a confié Rudy Gobert, qui entame une nouvelle aventure en NBA après neuf années dans l'Utah, au sein d'une équipe des Timberwolves talentueuse « qui peut jouer le titre ».

Au début de l'été, le Français ne s’attendait pas à être transféré à Minnesota. « Partir du Jazz, ce n'était pas une grosse surprise non plus. Je savais que les dirigeants allaient devoir prendre certaines décisions. Mais, tout de même, j'avais passé neuf ans là-bas, je ne connaissais que Utah... Mais quand j'ai appris que c'était une possibilité de me retrouver chez les Timberwolves, il y a eu beaucoup d'excitation, parce que j'ai vite réalisé qu'on pourrait être une équipe incroyable », avoue-t-il.

La franchise de Minneapolis a payé cher pour s'offrir l'intérieur de 30 ans, qu'elle voit comme le joueur capable de lui faire passer un cap (170 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons). La saison passée les Timberwolves, dont le meilleur parcours s'est arrêté en finale de conférence Ouest en 2004, avaient renoué avec les play-offs après quatre ans d'absence.

« Je suis le plus le plus expérimenté, le plus âgé du groupe »

Pour Rudy Gobert, avec Minnesota, l'ambition est d'aller le plus haut possible, jusqu’à jouer le titre. « On a le talent pour y parvenir. On a beaucoup de travail à faire. Il faut savoir construire une équipe qui joue pour le titre, c'est ce qui est le plus dur à accomplir dans cette ligue. C'est pour ça que j'ai été recruté. Et je vais faire de mon mieux pour l'emmener là où je pense qu'elle peut aller. » Et il se sent comme un leader. « Je suis le plus le plus expérimenté, le plus âgé du groupe (avec Austin Rivers, qui a aussi 30 ans, ndlr), avance Rudy Gobert. J'ai du vécu et, malgré tout, mes plus belles années encore devant moi. C'est une équipe qui est jeune, qui va monter en puissance et qui, je pense, peut accomplir des choses incroyables. Sinon dès à présent, en tout cas dans un futur très proche. Le timing était idéal pour moi de me retrouver à Minnesota. »

Avec neuf joueurs engagés, la France fournit le troisième plus gros contingent de basketteurs étrangers cette saison en NBA, derrière le Canada (23 joueurs) et l'Australie (10 joueurs). Les « Frenchies » qui ont débuté la saison avec un contrat garanti sont au nombre de six: Rudy Gobert dans le Minnesota, Nicolas Batum aux Clippers, Evan Fournier à New York, Frank Ntilikina à Dallas, Killian Hayes à Détroit et Ousmane Dieng à Oklahoma City.

Avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne