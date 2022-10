Football: clap de fin pour le Français Franck Ribéry

Franck Ribéry a officialisé vendredi 21 octobre la fin de sa carrière professionnelle, à 39 ans, en raison de douleurs persistantes à un genou, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Vice-champion du monde en 2006, le natif de Boulogne-sur-Mer, passé par l’Olympique de Marseille, a surtout brillé au Bayern Munich.

Un des footballeurs français les plus emblématiques des deux dernières décennies a décidé de tirer sa révérence. « Le ballon s'arrête mais pas mes sentiments pour lui », a déclaré Ribéry, en quatre langues, sur son compte Instagram.

Des douleurs aux deux genoux l’ont contraint à prendre sa retraite sportive. Franck Ribéry était arrivé à la surprise générale à la Salernitana, en Italie, à l’été 2021. Il aura connu sept clubs professionnels en trois décennies entre Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, le Bayern Munich, la Fiorentina et la Salernitana. Franck Ribéry commence le football à six ans au FC Conti de Boulogne-sur-Mer. À l'âge de deux ans, il est victime d'un accident de voiture qui lui laissera des cicatrices sur le visage.

Participe à deux Coupes du monde

L'international français (81 sélections, 16 buts) a porté le maillot bleu de 2006 à 2014. Il a joué deux Coupes du monde, Allemagne en 2006 et Afrique du Sud en 2010. Le fiasco français du Mondial dans le pays de Nelson Mandela lui collera à la peau durant les mois suivants. Devenu un cadre de l'équipe de France après le départ de Zinédine Zidane, il fait une apparition sur le plateau de Téléfoot pour demander « pardon à tous les Français », en pleine compétition. L’épisode de la grève des tricolores dont il fut l’un des meneurs à Knysna, lui vaudra 3 matches de suspension et une image de « mauvais garçon ».

L’épisode de l’affaire l'affaire Zahia (2010), quand lui et Karim Benzema sont mis en examen pour sollicitation de prostituée mineure, n’arrangera pas son image dans l’Hexagone. Les deux joueurs seront toutefois relaxés en 2014.

Pourtant, à l’automne 2011, Ribéry redevient un joueur incontournable avec l'équipe de France. Le joueur du Bayern est décisif lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2014. Blessé au dos, il déclare toutefois forfait pour le Mondial brésilien et annonce sa retraite internationale.

Tous les déboires extra sportifs de Franck Ribéry n’ont néanmoins pas entaché son image outre-Rhin, où il a fait les beaux jours du Bayern Munich.

Arrivé en 2007, « Kaiser Franck » empochera 23 titres majeurs, dont 9 Championnats d'Allemagne (Bundesliga) et une Ligue des champions en 2013, son année, douze mois après la désillusion en finale à la maison face à Chelsea. Il réalise notamment un quintuplé en remportant donc la Bundesliga, la coupe d'Allemagne, la Ligue des champions, la supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs. Il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de la Bundesliga. Toujours en 2013, il termine à la 3e place du Ballon d’Or, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, après avoir longtemps cru et milité pour son propre sacre. Avec les Munichois, il a joué 422 matches pour 124 buts et 182 passes décisives.

