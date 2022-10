MMA: l'héritier Makhachev engloutit Oliveira et monte sur le trône des légers de l'UFC

Islam Makhachev, secondé par la légende Khabib Nurmagomedov, est le nouveau roi des poids légers de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). Le Russe a réalisé un combat parfait, samedi 22 octobre à Abou Dhabi, face au Brésilien Charles Oliveira. Ultra dominant, Makhachev a soumis l'ancien patron.

C'était le combat le plus attendu de l'année. Peut-être même le plus attendu depuis des années. Samedi, aux Émirats arabes unis, l'histoire du MMA devait s'écrire à nouveau lors de l'UFC 280 et le combat pour la ceinture des poids légers entre Charles Oliveira et Islam Makhachev.

Le premier, détenteur du record de soumissions dans la ligue (16), était l'ancien champion de la division. En mai dernier, avant de battre Justin Gaethje, il avait été dépossédé de son titre pour 200 grammes de trop à la pesée. Un couac qui n'avait rien enlevé à l'aura de domination de ce maître dans l'art du jiu-jitsu brésilien. Le second est lui venu à Abou Dhabi avec un capital confiance au top, alimenté par ses 11 victoires de rang et cette impression de rouleau-compresseur inarrêtable, aussi dangereux en lutte qu'en striking (combat debout).

La logique, le suspense, la « hype » : tout était réuni pour que les deux meilleurs poids légers actuels s'affrontent. Et si, assez souvent dans les sports de combat, certaines affiches attendues ne voient jamais le jour – ou trop tard –, le grand rendez-vous Oliveira VS Makhachev a bien pu se tenir. Et il n'a pas déçu les amateurs.

Oliveira dépassé

Invaincu depuis 2017, Charles « Do Bronx » Oliveira a écrasé la catégorie ses dernières années, soumettant chaque adversaire avec une aisance presque insolente. Samedi soir, les bookmakers misaient pourtant sur Islam Makhachev, bien qu'il n'ait affronté qu'un seul membre du Top 10 des légers. Oui mais voilà, le Russe a tellement brillé dans ses derniers combats qu'il devenait difficile de lui refuser une chance pour la ceinture. Et quand on a pour conseiller Khabib Nurmagomedov, ancien champion et légende du MMA...

Dans l'octogone, celui qui est présenté comme l'héritier de Nurmagomedov n'a pas tardé à prendre l'ascendant. Oliveira, réputé sa dangerosité au sol, a subi la pression de son adversaire durant tout le premier round. Au milieu de cette reprise, Makhachev a pu asséner quelques coups. Après ces cinq premières minutes à son avantage, le Russe s'est lancé dans le second round avec une assurance décuplée.

Makhachev regarde déjà vers Volkanovski

La deuxième reprise s'est jouée davantage debout. Un secteur dans lequel Charles Oliveira a, là aussi, été inférieur. Une droite l'a envoyé au sol. Makhachev, pas effrayé par les qualités du Brésilien, n'a pas hésité à se jeter sur lui. Bien lui en a pris : le Russe n'a eu besoin que de quelques secondes pour le soumettre par étranglement.

Il y a donc yn nouveau roi au sommet des poids légers. Charles Oliveira, beau joueur, n'a pas manqué d'applaudir quand Khabib Nurmagomedov a passé la ceinture à la taille de son compatriote et ami de plus de 20 ans, Islam Makhachev. La prophétie de feu Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib, s'est réalisée ; avant de décéder en 2020, il avait annoncé que le jeune Islam Makhachev serait champion. Il avait raison.

À 31 ans, le combattant originaire du Daghestan règne sur les poids légers. Et à peine avait-il la ceinture entre les mains qu'il annonçait déjà son prochain but : battre l'Australien Alexander Volkanovski, le champion UFC poids plumes et numéro un toutes catégories. À moins qu'il n'accorde une revanche à Charles Oliveira, certes battu mais désireux d'avoir une nouvelle chance, lui qui n'a jamais fui devant le moindre adversaire ou refusé un combat.

