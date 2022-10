MMA: Manon Fiorot domine Katlyn Chookagian, numéro un des poids mouches, à l'UFC 280

La Française Manon Fiorot lors de son combat remporté contre la numéro un mondiale des poids mouches de l'UFC, l'Américaine Katlyn Chookagian, le 22 octobre 2022 à Abou Dhabi lors de l'UFC 280. REUTERS - CHRISTOPHER PIKE

Texte par : RFI Suivre

Manon Fiorot, numéro six de la division des poids mouches de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), a brillé samedi 22 octobre à Abou Dhabi. Lors de l'UFC 280, la Française a enchaîné une 10e victoire consécutive, la 5e consécutive à l'UFC. Opposée à l'Américaine Katlyn Chookagian, numéro un des poids mouches, Manon Fiorot l'a emporté par décision unanime. Avec cette nouvelle victoire et un palmarès encore amélioré (10 succès, un seul revers lors de ses débuts en juin 2018), la combattante se rapproche un peu plus d'une opportunité d'un combat pour le titre contre Valentina Shevchenko, l'incontestée championne des poids mouches.