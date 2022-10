Football: en disgrâce à Manchester United, Cristiano Ronaldo nage dans l'incertitude

Remplaçant à Manchester United, club qu'il a cherché à quitter durant l'été, Cristiano Ronaldo a été exclu du groupe qui a affronté Chelsea à cause d'un écart de conduite. Jamais le Portugais n'avait traversé un moment aussi compliqué dans sa carrière. Avant la Coupe du monde 2022, il est dans le creux de la vague.

Il est le meilleur buteur de l'histoire du football d'après la Fifa, il a remporté cinq fois la Ligue des champions, il détient le record du nombre de buts internationaux – 117 avec le Portugal – ainsi que le record du nombre de buts en Ligue des champions – 140 – et avec le Real Madrid – 450 buts –. Son palmarès est un interminable, sa notoriété est immense et sa carrière incroyable fait de lui l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Et pourtant, tout puissant soit-il, Cristiano Ronaldo est dans le dur depuis un moment.

À la fin de l'été 2021, après un passage mi-figue mi-raisin de trois saisons à la Juventus, le Portugais revenait dans le club où il s'est hissé au sommet, entre 2003 et 2009 : Manchester United. Douze ans après son départ, il redevenait un Red Devil et se fixait pour objectif de redorer le blason mancunien.

Un peu plus d'un an plus tard, le constat est implacable : Cristiano Ronaldo, malgré des statistiques honorables la saison passée (39 matches, 24 buts, 3 passes décisives), a raté son come back. Manchester United boite toujours. Et aujourd'hui, lui-même est carrément mis au ban de l'institution mancunienne.

Erik ten Hag a fait de lui un simple remplaçant

L'exercice 2021-2022 a été pénible pour MU, avec zéro titre et une piteuse 6e place en Premier League, synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions. Un vrai problème pour « CR7 », très attaché à cette compétition et qui n'avait plus manqué une édition depuis celle de 2002-2003, alors qu'il débutait sa carrière au Sporting Portugal.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo ne voulait pas vivre une saison sans C1. Alors, durant le mercato estival, il a cherché une porte de sortie vers un club qualifié pour l'édition 2022-2023. Avec plus ou moins de sérieux, des pistes ont émergé : Bayern Munich, Naples, PSG, Real Madrid, Sporting Portugal, Borussia Dortmund... Aucune n'a abouti. Un peu contraint, l'attaquant s'est résigné à poursuivre avec Manchester United.

Mais au club, il y a eu du changement. Ole Gunnar Solskjaer, puis les intérimaires Michael Carrick et Ralf Rangnick, ont laissé place à Erik ten Hag au poste d'entraîneur. Et le Néerlandais ne semble pas porter à Cristiano Ronaldo l'estime de tous les précédents coachs du Portugais. Même s'il assure compter sur lui, dans ses plans, le quintuple Ballon d'Or n'est pas titulaire.

Depuis le début de la saison, l'international n'a disputé que 12 matches, dont deux en tant que titulaire. Son temps de jeu moyen est inférieur à 60 minutes par match. En Premier League, il n'a joué que quatre minutes contre Liverpool (victoire 2-1), 32 minutes contre Arsenal (victoire 3-1) et n'est même pas apparu sur le terrain lors de la déculottée subie contre Manchester City (défaite 6-3).

Et même lorsqu'il joue, Cristiano Ronaldo ne brille pas : une seule passe décisive en huit rencontres de championnat, et un but et une passe décisive en quatre rencontres de Ligue Europa. Des chiffres indignes d'un joueur habitué à jouer tous les matches depuis près de 20 ans et à affoler les statistiques. Ces dernières semaines, le Portugais n'est que l'ombre de lui-même. Le malaise, palpable, s'est matérialisé pour de bon il y a quelques jours.

Que décidera-t-il après sa cinquième Coupe du monde ?

Mercredi 19 octobre, lors du match remporté contre Tottenham en Premier League (2-0), Cristiano Ronaldo a commis deux écarts de conduite. Remplaçant, il a refusé d'entrer en jeu quand Erik ten Hag le lui a demandé. Puis, le n°7 a quitté le stade d'Old Trafford avant le coup de sifflet final. Fin juillet, Ronaldo avait déjà plié bagages avant la fin d'un match amical contre le Rayo Vallecano. Ten Hag avait très peu apprécié.

Cette fois, le manager a annoncé qu'il y aurait des « conséquences ». Dont acte : vendredi 20 octobre, Cristiano Ronaldo a été exclu du groupe de Manchester United qui a affronté Chelsea samedi (1-1). Depuis, le Portugais a fait amende honorable sur les réseaux sociaux et assuré qu'il était toujours à 100% avec les Red Devils, prêt à apporter sa contribution au projet. Mais les derniers événements et les choix tactiques de Ten Hag, qui préfère aligner Marcus Rashford, Jadon Sancho et la recrue brésilienne Antony en attaque, dessinent les contours d'un divorce imminent entre MU et « CR7 ». Impensable à une époque, mais plus que probable aujourd'hui.

S'il ne revient pas dans les bonnes grâces de tout le monde à Manchester, le mercato d'hiver sera peut-être le salut de Cristiano Ronaldo. Avant ça, le capitaine de la Seleçao portugaise doit disputer sa cinquième Coupe du monde au Qatar. Dans quelle forme sera-t-il ? Physiquement, le natif de l'île de Madère a toujours fait en sorte de rester au top. Mais le manque de matches et de rythme pourrait lui causer du tort. Pour son probable dernier Mondial, il n'arrivera pas dans les meilleures conditions.

Après le rendez-vous qatarien, la question de son avenir se posera concrètement. Entre son salaire, la saison entamée à moitié et les effectifs déjà en place, Cristiano Ronaldo n'aura peut-être pas beaucoup de destinations de premier choix dans le gratin européen. Comme Zlatan Ibrahimovic et d'autres avant lui, il pourrait répondre à l'appel de la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Mais une telle destination serait-elle assez séduisante pour un champion qui entend disputer l'Euro 2024 avec le Portugal et jouer au-delà de 40 ans ? L'avenir proche de Ronaldo apparaît bien flou.

