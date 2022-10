Mondial 2022: le directeur général du Shakhtar appelle la Fifa à remplacer l'Iran par l'Ukraine

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le directeur général du club ukrainien du Shakhtar Donetsk a appelé lundi 24 octobre la Fifa à remplacer l'Iran par l'Ukraine pour le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), au moment où Kiev accuse Téhéran de livrer des drones à Moscou pour appuyer son invasion. « Alors que les dirigeants iraniens s'amuseront à regarder leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, les Ukrainiens seront tués par des drones iraniens et des missiles iraniens », a fustigé Serguiï Palkine dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, Kiev accuse Téhéran d'avoir livré des drones kamikazes Shahed 136 à Moscou qui les utilise ensuite pour viser notamment des infrastructures énergétiques, ce que l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises. « Le Shakhtar appelle la Fifa et l'ensemble de la communauté internationale à interdire immédiatement à l'équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens », a ainsi demandé lundi M. Palkine.