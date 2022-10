La justice russe rejette l'appel de la basketteuse américaine Griner

La justice russe a rejeté mardi 25 octobre l'appel de la basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis et qui a demandé au tribunal de réduire sa peine « traumatisante ». Le tribunal a décidé de « laisser sans changement » le verdict prononcé en août dernier contre la star américaine du basket, a déclaré la juge Elena Vorontsova, tout en précisant que la justice va tenir compte des mois déjà passés en prison par Mme Griner, incarcérée depuis mars, et comptabiliser chaque jour de cette détention comme un jour et demi.