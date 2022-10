Mondial 2022: l’émir du Qatar dénonce une «campagne sans précédent»

À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, qui débutera le 20 novembre au Qatar, l'émir de cette richissime monarchie du Golfe ne cache pas son agacement.

Les conditions de travail de la main d'œuvre étrangères, le bilan opaque des accidents du travail mortels sur les chantiers de construction de la Coupe du Monde, le coût environnemental des stades climatisés, les droits des personnes LGBT. Autant de questions soulevées par cette compétition organisée pour la première fois dans le monde arabe. Et à l'approche de la compétition, les critiques et les appels au boycott se font multiplient.

Ces appels au boycott ont eu plus ou moins d'échos, aucun joueur n'a renoncé au Qatar, mais des villes françaises ont par exemple décidé de ne pas diffuser les matchs sur écrans géants et le débat s'est installé parmi les supporters. Les ONG, elles, préfèrent demander un fond d'indemnisation des victimes d'accidents du travail.

« Deux poids, deux mesures »

L'émir du Qatar s'émeut de tout ce bruit. Dans un discours prononcé ce mardi 25 octobre, il dénonce une campagne « qu'aucun pays hôte n'a subi ». « La campagne persiste, s'étend », reconnaît le monarque qui déplore « acharnement » et « deux poids, deux mesures », et qui s'interroge sur « les véritables raisons et motivations de cette campagne ».

C'est la deuxième fois que l'émir Tamim Al Thani monte en première ligne face à ces critiques. Il avait déjà tenté d'y répondre il y a quelques semaines dans un long entretien accordé à un hebdomadaire français, une interview rarissime depuis son accession au pouvoir il y a neuf ans.

