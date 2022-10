Ligue des champions: Marseille rate le coche à l’Eintracht Francfort

Marseille devra attendre la dernière journée de la phase de groupe pour espérer se hisser en huitièmes de finale face à Tottenham. Barcelone a dit adieu à la C1.

Marseille s’est incliné à Francfort mercredi 26 octobre (2-1) et tombe à la quatrième place du groupe D, parallèlement au 1-1 entre Tottenham et le Sporting. Si les Phocéens ont dominé les débats après la mi-temps, ils n’ont pas pu se racheter de leurs errements défensifs lors des 45 premières minutes. La qualification pour les huitièmes de finale se jouera le 1er novembre contre les Spurs.

Liverpool n'a pas tremblé face à l’Ajax Amsterdam et se qualifie pour les 8èmes de finale. Les joueurs de Jurgen Klopp ont assuré l'essentiel face à l'Ajax qui a touché le poteau en début de match avant de sombrer. Mohamed Salah a inscrit son 6e but en C1.

Barcelone dit adieu à la C1, l'Inter Milan joyeux

L'Inter Milan a quant à lui décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue de champions en dominant les Tchèques du Viktoria Plzen (4-0) et scellé l'élimination du FC Barcelone, qui devra se contenter de la Ligue Europa au printemps.

Le Barça est éliminé dès la phase de groupes pour la deuxième fois d’affilée. Une sortie sans gloire, la deuxième de rang pour l'entraîneur Xavi. Ce mercredi soir, les Catalans se sont inclinés à domicile face au Bayern Munich (2-0) où deux buteurs africains se sont illustrés (le Sénégalais Sadio Mané et le Camerounais Éric-Maxim Choupo-Moting).

Plus que quatre places pour les huitièmes

La qualification, loin d'être écrite d'avance pour Milan dans cette poule relevée, s'est accompagnée d'une bonne nouvelle avec le retour gagnant de Romelu Lukaku. Entré en toute fin de match, « Big Rom » a signé le quatrième but milanais, ovationné pour sa première apparition depuis sa blessure à une cuisse, fin août, à quatre semaines du premier match de la Belgique au Mondial 2022.

Après une fin de match complètement folle, l'Atlético Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul contre le Bayer Leverkusen (2-2) à domicile, un match nul synonyme d'élimination de la Ligue des champions pour les Colchoneros. Avant la rencontre, le Bayer Leverkusen était déjà éliminé de la course aux 8es de la C1, puisqu'un peu plus tôt, Porto était allé corriger Bruges (4-0), surprenant leader de ce groupe et qualifié pour les 8es au soir de la 4e journée de la phase de groupes.

Après les qualifications mardi du Paris Saint-Germain, du Benfica Lisbonne, de Dortmund et de Chelsea, il ne reste plus que quatre places pour le top 16 européen : Tottenham, l'AC Milan, le Sporting Lisbonne et Leipzig sont les mieux placés pour les obtenir lors de la dernière journée, la semaine prochaine.

