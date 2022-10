Mondial 2022: fin des tests Covid avant le départ pour le Qatar (gouvernement)

Les tests Covid pour entrer au Qatar ne seront plus obligatoires pour les visiteurs à partir du 1er novembre, à 20 jours du début de la Coupe du monde de football, a annoncé le ministère de la Santé publique mercredi 26 octobre. Le Mondial 2022 (du 20 novembre au 18 décembre) est le premier événement sportif mondial majeur ouvert au public depuis le début de la pandémie en 2020 et plus d'un million de spectateurs sont attendus dans le petit émirat du Golfe. À compter de cette date, seuls les visiteurs disposant d'une carte Hayya sont autorisées à entrer dans l'émirat. Pour obtenir ce visa, il faut soit avoir un billet de match, soit être invité par un spectateur, soit faire partie de l'organisation du Mondial. L'application de traçage Ehteraz, jusque-là requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés comme le métro ou les centres commerciaux, ne sera plus obligatoire après le 1er novembre, sauf dans les établissements de santé.