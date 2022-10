Le Tour de France féminin partira de Clermont-Ferrand en 2023

Le Tour de France féminin partira de Clermont-Ferrand le 23 juillet 2023, a annoncé jeudi 27 octobre la directrice de l'épreuve Marion Rousse en dévoilant le parcours de cette deuxième édition qui passera par le mythique col du Tourmalet.

Courue en huit étapes, la course féminine se terminera le 30 juillet sur un contre-la-montre individuel de 22 km à Pau. L'édition 2022 a marqué la renaissance du Tour de France femmes qui avait existé sous différentes formes avant de disparaître à la fin de la décennie 2000 faute de financement.

Trois régions traversées

Le Tour de France féminin visitera trois régions - Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie - pour huit étapes à parcourir sur près de 1 000 km. Après une traversée du Massif central et un passage à proximité de la grotte de Lascaux, l'étape-reine aura lieu dans les Pyrénées avec l'enchaînement des cols de l'Aspin et du Tourmalet. L'arrivée sera jugée en haut de ce sommet mythique, à 2.110 m d'altitude, comme en 1994, en 1996 et 2000 lors des précédentes versions du Tour de France féminin qui a existé sous différentes formes avant de disparaître à la fin de la décennie 2000 faute de financement, et de renaître en 2022. Le Tour se terminera le 30 juillet sur un contre-la-montre individuel de 22 km à Pau, une nouveauté par rapport à cette année.

« Cette année, les gens se sont vraiment pris au jeu, ils se sont attachés aux coureuses et ils ont regardé le Tour pour les mêmes raisons que pour le cyclisme masculin. Mais on reste prudents. C'est quand même un objet fragile qu'on a besoin d'ancrer. Le but est d'avoir un Tour de France solide et de ne pas aller plus vite que le développement du cyclisme féminin », a dit Marion Rousse dans un entretien à l'AFP. Le Tour de France femmes continue de grandir avec l'élargissement de six à sept coureuses par équipe.

Les étapes

23 juillet: 1re étape Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 km

24 juillet: 2e étape Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 km

25 juillet: 3e étape Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 km

26 juillet: 4e étape Cahors - Rodez, 177 km

27 juillet: 5e étape Onet-le-Château - Albi, 126 km

28 juillet: 6e étape Albi - Blagnac, 122 km

29 juillet: 7e étape Lannemezan - Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 90 km

30 juillet: 8e étape Pau - Pau (contre-la-montre individuel), 22 km

