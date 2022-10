Le Tour de France retrouve le Puy de Dôme en 2023

Le tracé du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris. Le Puy de Dôme, théâtre d'un duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964 et dont les pentes n'ont plus été arpentées par le Tour depuis 35 ans fait son grand retour.

Après le Grand Départ donné le 1er juillet à Bilbao, en Espagne, le tracé du Tour de France 2023 visitera les cinq massifs de l'Hexagone avec un record de trente cols. C’est le deuxième lancement depuis l'Espagne, la patrie de Miguel Indurain (5 fois vainqueurs) et le 25e depuis l'étranger dans l'histoire plus que centenaire de l'épreuve. Un seul contre-la-montre de 22 km figure au programme avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées le 23 juillet. Le volcan d'Auvergne, qui a célébré des champions comme Coppi, Bahamontes, Ocana ou van Impe, est propice au mythe, notamment dans les quatre derniers kilomètres à près de 12% de moyenne et sans public, vu l'étroitesse des lieux.

Un Tour de France 2023 résolument tourné vers la montagne

Près de 56 000 mètres de dénivelé positif, et quatre arrivées au sommet, voilà ce qui attend les coureurs de la Grande Boucle 2023 sur une distance totale de 3 404 kilomètres. Ce sera donc un Tour de France pour grimpeurs. Il faudra traverser successivement les Pyrénées, le Massif Central, le Jura, les Alpes et les Vosges, où une étape comprenant six ascensions propose de faire durer le suspense jusqu'à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées le 23 juillet. Les coureurs vont notamment escalader des mythes comme le Tourmalet, alors que les Pyrénées sont au menu dès la 5e étape, entre Pau et Laruns, avec les cols de Soudet et de Marie Blanque.

Dans l'ensemble, le Tour 2023, dont la dernière étape partira du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, semble plus que jamais promis à un champion qui aime la grimpette, et ce dès la première étape avec une boucle autour de Bilbao proposant un dénivelé positif de 3 300 m.

Jonas Vingegaard, vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, lauréat en 2020 et 2021, devraient se livrer une bataille acharnée. À moins que le jeune prodige belge Remco Evenepoel, vainqueur du dernier Tour d’Espagne, vienne se mêler à la bagarre, lui qui a annoncé faire son entrée sur la Grande Boucle en 2024.

Les étapes du Tour de France 2023:

1er juillet: 1re étape Bilbao (Espagne) - Bilbao, 182 km

2 juillet: 2e étape Vitoria-Gasteiz (Espagne) - Saint-Sébastien (Espagne), 209 km

3 juillet: 3e étape Amorebieta-Etxano (Espagne) - Bayonne, 185 km

4 juillet: 4e étape Dax - Nogaro, 182 km

5 juillet: 5e étape Pau - Laruns, 165 km

6 juillet: 6e étape Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 km

7 juillet: 7e étape Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 km

8 juillet: 8e étape Libourne - Limoges, 201 km

9 juillet: 9e étape Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 km

10 juillet: repos à Clermont-Ferrand

11 juillet: 10e étape Vulcania - Issoire, 167 km

12 juillet: 11e étape Clermont-Ferrand - Moulins, 180 km

13 juillet: 12e étape Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 km

14 juillet: 13e étape Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 km

15 juillet: 14e étape Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 152 km

16 juillet: 15e étape Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 km

17 juillet: repos à Saint-Gervais Mont-Blanc

18 juillet: 16e étape Passy - Combloux (contre-la-montre individuel), 22 km

19 juillet: 17e étape Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 166 km

20 juillet: 18e étape Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 186 km

21 juillet: 19e étape Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 km

22 juillet: 20e étape Belfort - Le Markstein, 133 km

23 juillet: 21e étape Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysées, 115 km

