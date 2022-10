Cyclisme: les bons et mauvais souvenirs de Dan Martin

Livre

Après 14 saisons professionnelles, Dan Martin avait fait ses adieux au peloton en septembre 2021 à l’occasion du Tour de Lombardie en Italie, une classique qu’il avait remportée en 2014. À 35 ans, le sympathique Irlandais avait décidé de définitivement ranger son vélo. Il raconte aujourd’hui ses années de coureur professionnel dans un ouvrage intitulé : À la poursuite du panda.

Pour ne pas être « dégoûté » à tout jamais de la petite reine, Dan Martin a décidé que le temps de la compétition était révolu. Aujourd’hui, le petit neveu de Stephen Roche monte sur son vélo au moins « deux fois par semaine » pour une balade « entre copains ». « Je m’étais promis d’arrêter quand ça ne serait plus amusant ».

Éternel attaquant

Cette vie de coureur cycliste, si particulière, a fait sa joie et ses peines. Ce peloton cycliste parfois trop aseptisé, ou l’individu est presque considéré comme un robot, ne lui procurait plus le « plaisir immense » de « sentir le soleil » sur sa peau et le vent lui caresser le visage sur ses routes d’entraînement. Et l’adrénaline de la compétition s’est cognée à l’usure du temps. Trop de contraintes pour celui qui aura réussi à remporter des étapes sur les trois Grands Tours (France, Italie et Espagne) et affiché entre autres deux "Monuments" à son palmarès avec Liège-Bastogne-Liège en 2013 et le Tour de Lombardie l’année suivante. Le vélo, c'est échouer souvent et parfois trouver la voie du succès.

L’éternel attaquant, brillant, combatif, qui adorait surgir quand on ne l’attendait pas, - pédaler ne suffit pas -, considérait ne plus avoir sa place dans un milieu où il faut suivre les consignes à la lettre et taire ses instincts en course. « Il y a beaucoup de pression de la part des équipes et des sponsors, on ne doit pas parler de peur, on ne doit pas montrer ses faiblesses dans ce sport où on se sent la plupart du temps seul », avoue aujourd’hui Dan Martin, pas très téméraire dans les descentes. « Je n’aimais pas tomber, alors je ne poussais pas mes limites », rigole-t-il dans son pull noir, le corps toujours svelte. Aussi, il ne voulait plus se retrouver loin de sa femme et de ses enfants.

Le cyclisme moderne impose désormais des restrictions incroyables sur le poids. Lui refusait en fin de carrière que quelqu’un, « même un médecin », cherche à « prendre le contrôle » de son corps. « Ce métier, il fallait le vivre 24h sur 24 et 7 jours sur 7 », précise Dan Martin qui s’était pourtant lancé le défi « a priori trop grand et insensé » de gagner le Tour de France à l’âge de 32 ans avec l’équipe UAE Emirates. L’homme est un compétiteur. Ce qui l’a toujours animé : gagner.

Ne plus jouer les premiers rôles

Trois années plus tard, la réalité le rattrape. « Tous ces jeunes qui arrivaient, concentrés uniquement sur le vélo, il fallait être réaliste, je ne pouvais plus jouer les premiers rôles », pointe-t-il avec humilité. Pourtant, en 2021, le cousin de Nicolas Roche terminait le Giro en 10e position au classement général avec à la clef une victoire d’étape, le dernier bouquet de sa carrière.

« J’aimais réfléchir, penser des choses tactiquement, utiliser mon cerveau. Maintenant tu montes sur ton vélo et on te dit quand tu dois attaquer, quand tu dois boire. J’avais perdu ce sentiment de maîtriser les choses, ce que j’adorais », raconte Dan Martin. Le « côté militaire », ce n’était pas son truc. Passer plusieurs mois de l'année à s'entraîner seul en montagne n'était plus envisageable pour ce coureur à l'aise dans les longs cols.

En un peu plus de trois cents pages, Dan Martin raconte une vie de coureur cycliste qui ne permet pas souvent de sortir des sentiers battus, et de goûter à la fantaisie. « Je suis encore jeune, je veux découvrir d’autres choses », lâche le Britannico-Irlandais qui représentait l’Irlande en compétition. Dan Martin revient avec franchise et humour sur un chapitre d’une vie qu’on lui souhaite la plus remplie possible. Lui qui avait du mal à s’épancher en tant que coureur.

Dan Martin À la poursuite du panda - Autobiographie d'un cycliste romantique Hugo Sports

