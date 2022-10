FC Nantes: Ndiawar Diongue, un supporter venu tout exprès du Sénégal

Ndiawar Diongue habite à Dakar, mais cette semaine il était à Nantes pour voir son club de rêve jouer. Un spectacle inoubliable qui a pu se réaliser grâce à la mobilisation de supporters du club. © Matthieu Bonhoure

Texte par : Matthieu Bonhoure 1 mn

Vingt-vingt ans à supporter un club et hier soir, il a enfin pu voir le FC Nantes en vrai. Ndiawar Diongue, un Sénégalais, était jeudi soir à Nantes pour voir le match de Ligue Europa contre Qarabag. Victoire des Nantais 2-1 au terme d’un scénario rocambolesque. Et dans les tribunes, ce Sénégalais qui découvre pour la première fois la pelouse grâce à l’aide de supporters nantais. Un élan de solidarité lancé sur les réseaux sociaux, avec une cagnotte et plein de personnes qui lui ont trouvé une place pour l’héberger et lui faire découvrir la ville. C’est la première fois qu’il vient en France. Avec à la clé une soirée dont il se souviendra toute sa vie.