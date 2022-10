Football: Flamengo remporte la Copa Libertadores face à l'Athletico Paranaense de Scolari

Les joueurs de Flamengo, vainqueurs de la Copa Libertadores à Guayaquil, en Équateur, contre l'Athletico Paranaense, le 29 octobre 2022. AP - Fernando Vergara

Texte par : RFI Suivre

La finale 100% brésilienne de la Copa Libertadores a basculé en faveur de Flamengo, samedi 29 octobre à l'Estadio Banco Pichincha, à Guayaquil en Équateur. Déjà titré à deux reprises (1981 et 2019) mais battu la saison dernière par Palmeiras, Flamengo l'a emporté facez à l'Athletico Paranaense, qui disputait sa première finale dans cette compétition. Réduit à dix contre onze après l'expulsion du défenseur Pedro Henrique pour un deuxième carton jaune en fin de première période, Paranaense a craqué dans le temps additionnel du premier acte avec un but à bout portant de Gabriel « Batigol » Barbosa (45e+4). Luiz Felipe Scolari, l'ancien sélectionneur du Brésil, est donc battu et ne remporte pas une troisième Copa Libertadores à titre personnel. À bientôt 74 ans, la retraite est toute proche pour le technicien.