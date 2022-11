Ligue des champions: l'Olympique de Marseille éliminé après sa défaite contre Tottenham (1-2)

Bons derniers du groupe D après leur défaite contre l'Eintracht Francfort (1-2) la semaine dernière et avant de disputer la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les Marseillais ont de nouveau échoué à se qualifier en 8e de finale après leur défaite face à Tottenham (1-2). Ils sont éliminés de la compétition.

Publicité Lire la suite

Par Valentin Berg

L'Olympique de Marseille n'avait pas vraiment l'embarras du choix, lors de cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Pour espérer se qualifier en 8e de finale de la compétition pour la première fois depuis 2012, les Phocéens devaient impérativement signer une victoire face à Tottenham, le leader du groupe, devant leurs supporters chauffés à blanc au stade Vélodrome.

Après un début de match en trombe, marquée notamment par une tête d'Alexis Sánchez qui a frôlé le poteau d'Hugo Lloris peu après la 2e minute de jeu, l'élan des Marseillais aurait pu connaître un premier coup d'arrêt dès la 9e minute avec la sortie du défenseur central ivoirien Éric Bailly, trop juste physiquement pour supporter l'intensité du match. Mais poussés par leur public, les joueurs d'Igor Tudor ont continué à multiplier les incursions dans la surface adverse, jusqu'à s'offrir une nouvelle occasion grâce à une frappe d'Alexis Sánchez à la 18e minute.

C'est ensuite Tottenham qui a connu un coup dur, avec la sortie à la 24e minute de son attaquant Heung-min Son, percuté par le défenseur congolais Chancel Mbemba et remplacé par le milieu de terrain malien Yves Bissouma. À la 33e minute, un tir puissant de Jordan Veretout a une nouvelle fois obligé Hugo Lloris à réaliser un arrêt décisif. Les efforts déployés par les Marseillais ont fini par payer dans le temps additionnel de la première période grâce à une tête de Chancel Mbemba (47e) qui a trouvé le fond des filets adverses juste avant la mi-temps.

Une seconde période moins maîtrisée

Au retour des vestiaires, les joueurs de l'OM sont entrés sur la pelouse avec un pied en huitièmes de finale de la compétition et les mêmes intentions qu'en première période. Mais malgré un pressing toujours intensif des joueurs marseillais, Tottenham a réussi à revenir au score grâce à une tête du Français Clément Lenglet (54e) qui permet au club londonien de conserver ses chances de qualification.

Après une première période maîtrisée, les Marseillais ont eu beaucoup plus de mal à inquiéter le gardien adverse en seconde période et ont souffert face à des Londoniens plus tranchants et dangereux dans les derniers mètres. Harry Kane a même failli alourdir le score après son duel gagné face à Pau López (65e) mais l'international anglais était hors-jeu au départ de l'action.

Dans une atmosphère étouffante, les Phocéens ont vu la puissante frappe de Pierre-Emile Hojbjerg s'écraser contre la barre transversale (81e), à deux doigts de sceller leur sort. Quelques minutes plus tard, le scénario du match aurait pu complètement s'inverser lorsque Sead Kolasinac, complètement seul au second poteau, ajuste mal sa tête (87e) et laisse le ballon filer juste à côté de cages de Tottenham.

L'exploit rêvé par les Marseillais a définitivement pris fin à la 95e minute, lorsqu'une nouvelle frappe du Danois Pierre-Emile Höjbjerg a cette fois-ci trouvé les filets du gardien marseillais. Avec cette victoire, Tottenham termine à la première place du groupe et se qualifie pour les 8e de finale de la compétition. De son côté, l'Olympique de Marseille échoue une nouvelle fois à accéder à la phase finale de la compétition, dont le club est absent depuis 2012.

Peu d'enjeu dans les autres groupes

Dans le groupe A, le sort était déjà scellé pour l'Ajax Amsterdam et les Glasgow Rangers, bien trop distancés par Liverpool et Naples, déjà qualifiés en 8e de finale et qui s'affrontaient pour s'adjuger la première place du groupe. Malgré la victoire des Anglais (2-0) grâce à des buts de Salah et Nunez, c'est Naples qui termine leader du groupe.

Même schéma dans le groupe du FC Porto et de Bruges, déjà assurés de disputer la suite de la compétition et qui cherchaient surtout à se simplifier le tirage au sort de la phase éliminatoire en terminant premier à la première place. Les Portugais ont finalement éclipsé l'Atlético de Madrid (2-1) et décrochent la tête du groupe, tandis que le club madrilène doit se contenter de la dernière place et voit la Ligue Europa lui filer entre les doigts.

Dans le groupe C, le Bayern Munich s'était déjà occupé de tuer tout suspense lors de la journée précédente. Assurés de décrocher la première place après leur parcours sans faute dans la phase de groupes, les Bavarois affrontaient l'Inter Milan dans un match alléchant mais sans enjeu. Ils ont facilement vaincu le club italien (2-0) grâce notamment à un but de la tête de l'international français Benjamin Pavard. Malgré sa victoire face au Viktoria Plzen, le FC Barcelone, déjà éliminé la semaine dernière, sera lui reversé en Ligue Europa.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne