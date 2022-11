Rugby: le XV de France bat l'Australie sur le fil et signe un nouveau record

L'équipe de France est venue à bout de l'Australie dans les dernières minutes au terme d'une rencontre très disputée (30-29) qui a failli échapper aux joueurs de Fabien Galthié. Les Français enchaînent leur 11e victoire de suite, un record dans l'histoire de l'équipe de France.

Première rencontre d'une série de trois test-matches prévus cet automne pour l'équipe de France, ce choc face aux Australiens signait la toute première étape du chemin qui doit mener les Bleus vers le sacre tant attendu à la prochaine Coupe du monde de rugby (du 8 septembre au samedi 28 octobre 2023). Dernière nation à avoir battu la France, en juillet 2021, l'Australie n'affichait pas une forme flamboyante ces derniers mois, avec notamment 9 défaites lors de leurs 12 dernières rencontres en Europe.

Face à eux arrivait un XV de France impérial, sacré champion du Tournoi des Six Nations sans perdre un seul match en mars dernier, et qui restait sur 10 victoires de rang, un record dans l'histoire des Bleus qui tient depuis la fin des années 1930.

Une capacité à faire plier ses adversaires

Malgré ce constat, les Wallabies ont signé une bonne entame de match en obtenant une pénalité dès la 3e minute, transformée par Bernard Foley. Quatre minutes plus tard, l'équipe de France répondait de la même manière grâce à Thomas Ramos (7e). Après avoir subi les assauts des Australiens sans trouver de solutions, les Bleus ont cru emballer la rencontre grâce à l'essai de Charles Ollivon (15e), portant le score à 11-6. Mais l'arbitre a immédiatement annulé l'essai des Français en raison d'un appui irrégulier.

L'équipe d'Australie en a profité dans la foulée pour marquer le premier essai validé de la rencontre après une belle percée de Lalakai Foketi (18e). Malgré une première période combative et bien gérée par les Australiens, le XV de France a confirmé une nouvelle fois sa capacité à renverser la situation en marquant à son tour un essai dans les ultimes secondes de la première période grâce à Julien Marchand (41e), pour mener 19-13 à la pause.

Un premier match moins maîtrisé

À son retour sur la pelouse, l'équipe de France a affiché de nouvelles intentions, bien décidée à être plus tranchante dans le camp australien. Poussés à la faute, les Australiens ont concédé deux pénalités dans les premières minutes, permettant aux Bleus de creuser l'écart (22-16). Pas suffisamment, puisqu'un essai transformé par les Wallabies leur a permis de repasser en tête d'un point à la 58e minute (22-23).

En plein temps faible, les Français ont encaissé les assauts des Australiens sans réussir à remettre les mains sur le ballon. À l'approche des dix dernières minutes, les Bleus ne sont pas passés loin de l'essai après deux touches (69e) près de la ligne d'en-but australienne. Il a fallu un essai magnifique en solitaire de Damian Penaud (76e) pour permettre à l'équipe de France de repasser devant l'Australie à quatre minutes de la fin de la rencontre. Moins en maîtrise et plus hésitants, les Français signent une victoire à l'arrachée pour ce premier match et réalisent par la même occasion l'exploit de remporter leur 11e match de suite, un record encore jamais atteint dans l'histoire du rugby français.

Ils chercheront à améliorer encore ce record face à l'Afrique du Sud le samedi 12 novembre. Dans les deux autres test-matches du jour, la Nouvelle-Zélande a facilement surclassé le Pays de Galles (55-23), alors que l'Irlande a battu l'Afrique du Sud d'une courte tête (19-16).

