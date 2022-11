Tennis: le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz forfait pour la phase finale de la Coupe Davis

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz lors du quart de finale du Masters 1000 de Paris face au Danois Holger Rune, le 4 novembre 2022. © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour la phase finale de la Coupe Davis (22 au 27 novembre) ainsi que pour le Masters 1000 de Turin (13 au 20 novembre). L'Espagnol souffre d'une « déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche, avec une période de récupération estimée à six semaines », a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. Devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire à 19 ans après son sacre à l'US Open mi-septembre, Carlos Alcaraz avait dû abandonner en quart de finale du Masters 1000 de Paris face au Danois Holger Rune (18e), le 4 novembre, après sa blessure. « Malheureusement, je ne pourrai pas jouer le Masters ni la phase finale de la Coupe Davis. C'est un moment difficile et douloureux de manquer ces deux tournois si importants pour moi », a-t-il expliqué sur Twitter.