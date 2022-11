Voile: le départ de la Route du Rhum retardé à cause de la météo

Naviguer, un privilège et une responsabilité

L'impact environnemental de cette 12e édition de la Route du Rhum, célèbre course à la voile entre Saint-Malo, en Bretagne, et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pose question.

On parle de deux millions de spectateurs à Saint-Malo et dans les alentours (sur les deux semaines précédant le départ), d'une centaine de bateaux accompagnateurs à moteur.

Les skippers, pas épargnés non plus par les critiques, tentent difficilement de concilier enjeu sportif et conscience écologique. Sillonner mers et océans est un privilège doublé d'une responsabilité.

Fabrice Amedeo, marin citoyen, a installé à bord de son bateau de course un espace laboratoire.

C'est un capteur de CO2, salinité et température. Je travaille avec plusieurs scientifiques, ça leur permet de mieux connaitre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Ensuite, j'ai un deuxième capteur, qui est un capteur de microplastiques. Et la grande nouveauté sur cette Route du Rhum, c'est un capteur d'ADN environnemental, qui va permettre de mesurer la présence d'organismes vivants, et donc de mesurer la biodiversité.

Des initiatives qui ne font pas totalement oublier le coût écologique de la course au large. Course à l'innovation : toujours plus rapides, les bateaux sont construits avec des matériaux très polluants.

Pour l'expérimenté Kito de Pavant, ça ne peut plus durer.

Il suffit de se réunir et de se mettre d'accord, on est capable de changer, peut-être d'aller un peu moins vite, de faire des bateaux plus respectueux de l'environnement.

Remplacer le carbone par du lin, comme sur le nouveau bateau du double vainqueur de la Route du Rhum Roland Jourdain ; l'idée fait débat et elle a ses opposants.

À l'image de Jérémie Beyou, skipper de Charal, un bolide flambant neuf.

Ce sont des bateaux fabuleux, qui font rêver les gens, et je pense que de temps en temps, on a aussi un peu le droit de rêver, on a aussi un peu le droit d'aimer le sport, d'aimer la compétition, d'aimer la mécanique. Il ne faut pas non plus avoir tout le temps honte de ça.

Reste aussi la question de la solidité des différents matériaux, avec comme juge de paix l'océan.