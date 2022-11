Athlétisme: le Kenya devient la première nation à remporter les six marathons majeurs en une saison

Les Kényans Sharon Lokedi et Evans Chebet après leur victoire lors du marathon de New York, le 6 novembre 2022.

Le Kényan Evans Chebet a remporté le marathon de New York en 2 heures 8 minutes et 41 secondes, ce dimanche 6 novembre, et permet au Kenya de devenir la première nation à remporter les six marathons majeurs au cours d'une même saison. Du côté des femmes, sa compatriote Sharon Lokedi est également sortie vainqueure de la course.

C'est une performance inédite dans le monde de l'athlétisme : le Kenya devient la première nation à s'adjuger les six marathons majeurs au cours d'une seule et même saison, après la victoire d'Evans Chebet en 2 heures 8 minutes et 41 secondes lors du marathon de New York, ce dimanche 6 novembre. Une performance inédite puisque le circuit mondial a été élargi à six courses en 2013, avec l'ajout du marathon de Tokyo.

Déjà vainqueur du marathon de Boston en avril dernier, Evans Chebet triomphe à 34 ans pour la deuxième fois de la saison. Il a devancé l'Éthiopien Shura Kitata, à seulement 13 secondes à l'arrivée, et le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé.

Le Kenya se paie le luxe de s'offrir un doublé à New York puisque chez les femmes, c'est Sharon Lokedi qui est sortie victorieuse de la course alors qu'elle disputait son premier marathon. Elle s'est imposée en 2 heures 23 minutes et 23 secondes devant l'Israélienne d'origine kenyane Lornah Salpeter, 3e aux derniers Championnats du monde, et la championne du monde éthiopienne Gotytom Gebreslase.

Un triomphe contrarié jusqu'au 35e kilomètre

Chez les hommes, le scénario de la course aurait pourtant pu être tout autre : le Brésilien Daniel Do Nascimento, parti seul en tête pendant une bonne partie de la course et creusant l'écart, s'est effondré subitement à 10 kilomètres de l'arrivée en raison de crampes. Chebet a alors pris la tête de la course et est resté intraitable jusqu'à la ligne d'arrivée. Il succède au palmarès à son compatriote Albert Korir, vainqueur en 2021.

Avec les victoires du double champion olympique Eliud Kipchoge à Tokyo (6 mars) puis Berlin (25 septembre), d'Amos Kipruto à Londres (2 octobre), de Benson Kipruto à Chicago (9 octobre) et d'Evans Chebet à Boston (18 avril) et New York (6 novembre) pour la dernière course de la saison, le Kenya conclut une année parfaite couronnée par ce Grand Chelem et confirme sa domination sur le circuit mondial.

(Avec AFP)

