Ligue des champions: le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale

Sans le statut de tête de série, le PSG, seul club français encore en lice, craignait le pire pour ce du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi 7 novembre. Paris affrontera le Bayern Munich du Sénégalais Sadio Mané et du Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, ancien Parisien. Un très gros morceau en perspective.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG abordait ce tirage dans le chapeau numéro 2, après avoir terminé deuxième de groupe dans un scénario assez fou, dépassé par le Benfica au nombre de buts inscrits à l'extérieur. Le 7e critère de départage prévu par le règlement de la C1. « De toute façon, si on veut aller loin, il faudra battre de grandes équipes », avait nuancé le coach parisien Christophe Galtier après la victoire à Turin.

Le Bayern, un mauvais souvenir

La saison dernière, Paris avait été éliminé en huitièmes face au Real Madrid. Après la victoire du match aller au Parc des Princes (1-0), Paris, alors entraîné par Mauricio Pochettino, avait sombré en quelques minutes lors de la rencontre retour, pliant devant un chef-d’œuvre de Benzema (3-1). A l'époque, Paris avait déjà terminé deuxième de son groupe, derrière Manchester City.

Cette saison, l'objectif du club et de ses propriétaires qatariens demeure le même: remporter la plus prestigieuse compétition européenne, si bien qu'une sortie dès le début de la phase finale serait un nouvel échec de taille, et pousserait peut-être Mbappé à vouloir partir pour de bon, un an après sa prolongation.

Le club de la capitale avait perdu en finale en 2020 face au Bayern Munich et en demi-finale contre Manchester City en 2021. Le Paris Saint-Germain a atteint le dernier carré à chaque fois qu’il a terminé premier de son groupe en phase de groupes. Paris recevra au match aller avant de devoir voyager en Allemagne pour le retour en mars. Les huitièmes de finale de C1 sont programmés du 14 au 22 février pour les matches aller, et du 7 au 15 mars pour les manches retour.

Les affiches:

Leipzig-Manchester City

Bruges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

AC Milan-Tottenham

Francfort-Naples

Dortmund-Chelsea

Inter Milan-Porto

Paris Saint-Germain-Bayern Munich

