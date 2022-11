Coupe du monde 2022: Deschamps dévoile les 25 convoqués en équipe de France

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de football, a dévoilé une liste de 25 joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Publicité Lire la suite

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de football, a dévoilé ce 9 novembre 2022 une liste de 25 joueurs convoqués pour affronter l’Australie (22 novembre), le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre) dans le groupe D du Mondial.

Privé des milieux de terrain Paul Pogba et N'Golo Kante, tous deux forfaits sur blessures, Didier Deschamps s’appuiera au Qatar sur son capitaine Hugo Lloris, le défenseur Raphaël Varane et ses stars en attaque, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Deschamps, capitaine des Bleus sacrés en 1998 et coach de ceux vainqueurs en 2018, tentera de faire ce qu’aucune sélection n’a fait depuis 60 ans : conserver le titre mondial. Pour cela, il a pris peu de risques parmi les éléments retenus pour cette Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), même si certains joueurs peuvent être déçus, à l’instar du gardien de but Mike Maignan, blessé et qui était incertain pour le début de la compétition.

Au final, 11 des champions du monde 2018 devraient être de la partie durant la prochaine édition. Et 14 des 26 joueurs qui étaient présents à l’Euro 2021 seront normalement présents au Qatar.

COUPE DU MONDE 2022 : LES 25 BLEUS SÉLECTIONNÉS POUR LE QATAR

Gardiens de but :

Hugo Lloris (Tottenham/Angleterre)

Alphonse Areola (West Ham/Angleterre)

Steve Mandanda (Stade rennais/France)

Défenseurs :

Lucas Hernandez (Bayern Munich/Allemagne)

Theo Hernandez (AC Milan/Italie)

Jules Koundé (FC Barcelone/Espagne)

Benjamin Pavard (Bayern Munich/Allemagne)

Raphaël Varane (Manchester United/Angleterre)

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain/France)

Ibrahima Konaté (Liverpool FC/Angleterre)

William Saliba (Arsenal/Angleterre)

Dayot Upamecano (Bayern Munich/Allemagne)

Milieux de terrain :

Adrien Rabiot (Juventus Turin/Italie)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/Espagne)

Eduardo Camavinga (Real Madrid/Espagne)

Youssouf Fofana (AS Monaco/France)

Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille/France)

Jordan Veretout (Olympique de Marseille/France)

Attaquants :

Karim Benzema (Real Madrid/Espagne)

Kingsley Coman (Bayern Munich/Allemagne)

Antoine Griezmann (Atletico de Madrid/Espagne)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France)

Christopher Nkunku (RB Leipzig/Allemagne)

Olivier Giroud (AC Milan/Italie)

Ousmane Dembélé (FC Barcelone/Espagne)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne