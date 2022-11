Route du Rhum à la voile: l'écologie s’est invitée dans la course

Saint-Malo, point de départ de la course en solitaire de la Route du rhum, le 5 novembre 2022. Le départ de la course en solitaire de la Route du rhum a été retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, la célèbre course à la voile entre Saint-Malo, en Bretagne, et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, a été donné après avoir été reporté de quelques jours en raison des conditions météo. Mais depuis plusieurs semaines, sur les pontons, l’impact environnemental de l’événement interroge skippers et fans de voile.

Ils sont 138 marins -131 hommes et sept femmes- à s'élancer ce mercredi de Saint-Malo en direction de la Guadeloupe pour la 12e édition de la Route du Rhum, course en solitaire qui devrait voir les voiliers les plus rapides battre le record et traverser l'Atlantique en six jours seulement.

Cette douzième édition devrait battre tous les records en matière de fréquentation et d'exploitation commerciale malgré ce départ différé en raison des mauvaises conditions du week-end dernier.

Au milieu de tout ça, les skippers, pas épargnés non plus par les critiques, tentent difficilement de concilier enjeu sportif et conscience écologique, rapporte notre envoyé spécial, Thomas de Saint-Léger. Car sillonner mers et océans est un privilège, une responsabilité aussi. Pour témoigner de l’évolution de l'environnement, Fabrice Amedeo, a installé à bord de son bateau de course un espace laboratoire. « C’est un capteur de CO2, salinité et température. Je travaille avec plusieurs scientifiques, ça leur permet de mieux connaître les conséquences du réchauffement climatique sur l’océan, nous explique le marin citoyen. J’ai aussi un deuxième capteur pour les microplastiques. Et la grande nouveauté sur cette Route du Rhum, c’est un capteur d’ADN environnemental qui va permettre de mesurer la présence d’organismes vivants, et donc de mesurer la biodiversité. »

Remplacer le carbone par du lin

Des initiatives qui ne font pas totalement oublier le coût écologique de la course au large. Course à l’innovation : toujours plus rapides, les bateaux sont construits avec des matériaux très polluants. Pour l’expérimenté Kito de Pavant, ça ne peut plus durer : « Il suffit de se réunir et de se mettre d’accord, on est capable de changer, peut-être d’aller un peu moins vite, de faire des bateaux plus respectueux de l’environnement. »

Remplacer le carbone par du lin, comme sur le nouveau bateau du double vainqueur de la Route du Rhum, Roland Jourdain ? L’idée fait débat, mais elle a ses opposants, à l’image du Finistérien Jérémie Beyou, skipper de Charal, un bolide flambant neuf. « Ce sont des bateaux fabuleux, qui font rêver les gens, et je pense que de temps en temps, on a aussi un peu le droit de rêver, on a aussi le droit d’aimer le sport, d’aimer la compétition, d’aimer la mécanique, il ne faut pas non plus avoir tout le temps honte de ça. »

Baptisé ! Voici « We Explore » le nouveau bateau écolo de l’ancien double vainqueur de la Route du Rhum Roland Jourdain, fabriqué à 50% en fibre de lin #routedurhum #RDR pic.twitter.com/ZlV3NgcuQI — Thomas-Sean de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) November 4, 2022

Dans un texte publié début octobre, plusieurs skippers du collectif La Vague -parmi lesquels Francis Joyon ou François Gabart-, appelaient de leurs vœux un nouveau modèle de compétition, plus respectueux de l'environnement. Dans cette tribune intitulée « Notre sport magnifique doit changer », les marins pointent du doigt le « bilan accablant » du modèle de course au large actuel.

