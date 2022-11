Mondial 2022: l'Allemagne au Qatar avec Götze, de retour après cinq ans d'absence

Le milieu de terrain Mario Götze, unique buteur de la finale du Mondial 2014 contre l'Argentine (1-0 a. p.), a été retenu jeudi 10 novembre par le sélectionneur de l'Allemagne Hansi Flick pour disputer le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). « Héros de Rio » en 2014 pour toute l'Allemagne, Götze n'avait plus été appelé en sélection depuis le 14 novembre 2017 et un match nul en amical contre la France (2-2). Le joueur de Francfort fait partie de la liste de 26 joueurs de Flick, tout comme Thomas Müller, Manuel Neuer et Matthias Ginter, les quatre rescapés du sacre au Brésil il y a huit ans.