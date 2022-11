Mondial 2022: le président de l’Équateur Guillermo Lasso absent pour le match d'ouverture au Qatar

Le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé mercredi 9 novembre qu'il n'assisterait pas au match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, où l'Équateur affrontera l'équipe qatarie, en raison de la vague de violences qui frappe son pays. « J'ai remercié l'émir du Qatar pour son invitation à assister au match inaugural entre nos deux équipes, cependant j'ai décidé de ne pas y assister. M'occuper de la sécurité du pays est ma priorité », a écrit Guillermo Lasso sur Twitter. Le match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar se jouera le dimanche 20 novembre. Le vice-président équatorien Alfredo Borrero y représentera son pays, a-t-on indiqué de source officielle. L'Équateur traverse une grave crise sécuritaire liée aux narcotrafiquants, auteurs la semaine dernière de plusieurs fusillades et attentats à la voiture piégée contre des stations-service et des commissariats de police. Ces groupes criminels agissent en représailles au transfèrement de 2 400 détenus, alors que le système pénitentiaire est au bord de l'implosion du fait des violences entre cartels au sein même des prisons.