Coupe du monde 2022: où en est le football au féminin au Qatar?

Du 20 novembre au 18 décembre, les caméras seront braquées sur le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde masculine. Depuis plus de dix ans, cet émirat du golfe persique a investi sans compter dans le ballon rond, à travers ce Mondial 2022 notamment. Pourtant, le football féminin ne semble pas avoir vraiment profité de tous ces investissements et de cet élan.

Le 18 octobre 2010, l’équipe nationale féminine de football du Qatar disputait le premier match de son histoire (une défaite 17-0 face à Bahreïn). Le 2 décembre 2010, le Qatar était choisi pour organiser la Coupe du monde masculine, en 2022.

Douze ans plus tard, le petit émirat s’apprête à accueillir des dizaines de milliers de supporters du monde entier. En revanche, sa sélection féminine a disparu des radars depuis avril 2014 et un quinzième match (une défaite 8-2, toujours face à Bahreïn). À tel point que celle-ci ne figure même plus au classement de la Fédération internationale de football (Fifa) depuis fin 2015.

Alors, les Maroon Ladies – surnom des joueuses de l’équipe féminine – ont-elles été créées uniquement pour donner une belle image à la candidature du Qatar, en 2010 ? « Je ne sais pas si nous avons été créées uniquement pour la Coupe du monde. Moi, j’étais simplement contente de jouer au football, souligne Suaad Salim Al Hashimi, capitaine d’une équipe nationale en sommeil. Tout le monde peut voir que nous n'avons pas joué depuis longtemps. Seulement à des compétitions locales. Donc, je ne peux pas dire que nous existons ».

Des joueuses de l'équipe nationale féminine de football du Qatar avec leur ex-sélectionneuse, Monika Staab, en mars 2014. picture alliance via Getty Image - picture alliance

L’équipe nationale féminine dans une zone grise

La Nigériane Gloria Kwabe, qui est arrivée en 2011 au Qatar en tant que joueuse, a été sa sélectionneuse de 2018 à 2022. « Depuis que l’ancien entraîneur principal est parti, nous n’avons fait que nous entraîner et disputer des matches amicaux, confirme-t-elle. Il n’y a plus eu d’activités sérieuses au niveau international. Pour quelle raison ? Je ne sais pas… Entretemps, il y a eu le Covid-19 ».

Depuis, les Qatariennes ont disputé quelques rares rencontres amicales, comme celle de décembre 2020 avec la formation américaine Washington Spirit. Une sélection non-officielle, composée de sportives qatariennes, a par ailleurs joué un match face à des réfugiées afghanes, le 10 novembre 2021. Enfin, quelques rares footballeuses ont effectué un stage aux États-Unis en septembre dernier, dont Suaad Salim Al Hashimi.

Cette situation peut paraître paradoxale dans un pays qui aurait dépensé plusieurs dizaines de milliards de dollars en vue du Mondial hommes, plusieurs centaines de millions d’euros dans le club français Paris Saint-Germain, et qui a fait du sport-roi sa vitrine.

Sollicité sur le sujet, le service de communication de la Fifa n’a pas donné suite. Celle-ci met en avant ses nombreuses réalisations dans la promotion du foot féminin à travers la planète. Pourtant, sa stratégie prévoit que « d’ici 2022, 100% [de ses] associations membres doivent avoir développé une stratégie pour le football féminin ».

Le Qatar n’y est pas vraiment puisque sa Fédération de football (QFA) ne gère pas directement les compétitions et équipes féminines de son pays. Contactée par écrit plusieurs fois à ce sujet, aucune réponse n’est venue de la QFA.

« Je ne peux pas dire que les Qatariens aiment le football féminin comme je ne peux pas dire qu’ils ne l’aiment pas. Parce que s’ils ne l’aimaient pas, ils ne l’auraient pas accepté au départ, souligne Gloria Kwalbe. Mais je suis à peu près certaine que la Fédération éprouve un intérêt, mais qu’elle cherche encore une manière de gérer cette question du football féminin ».

Un documentaire de 2018 de la Deutsche Welle sur le football féminin au Qatar

Jouer à l’abri des regards

En attendant, c’est le Qatar Women’s Sport Committee (QWSC) qui le chapeaute, à l’instar des autres sports au féminin. Amna Al Qassimi, la directrice exécutive du QWSC, invoque par écrit les « coutumes et traditions », le « mariage précoce de certaines joueuses » ou les « études à l’étranger » pour expliquer ce manque de continuité.

La chercheuse norvégienne Charlotte Lysa, qui a consacré un article en 2019 à cette problématique, au sein de l’ouvrage Sport, Politics and Society in the Middle East, y voit également plusieurs causes : « Tout d’abord, les investissements dans les sports féminins ne sont même pas proches de ceux des hommes, et les sports d'élite ont été privilégiés par rapport aux sports de masse ou communautaires. Ainsi, lorsque le Qatar a créé sa première équipe nationale féminine de football en 2010, il n'y avait pas de structures établies aux niveaux inférieurs. Il y a eu peu de tentatives réussies de développer des activités à un niveau inférieur ou de recruter des femmes dans les années qui ont suivi. »

La spécialiste du Moyen-Orient met également en avant des facteurs culturels : « Jouer pour une équipe nationale implique un certain niveau d'exposition qui comprend le port d'une tenue de football et de l'activité physique en public, y compris à la télévision. De nombreuses femmes qatariennes ne seraient pas à l'aise avec ça, en raison de convictions personnelles, d'attentes de leur famille ou de normes sociales. »

Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani posant au milieu de petites filles et de petits garçons lors de la Journée nationale du sport 2022. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par تميم بن حمد آل ثاني (@tamim)

Il suffit en outre de voir les nombreuses campagnes sportives menées ces dernières années par les autorités qatariennes à destination des jeunes filles, mettant en avant celles-ci au milieu de garçons de leurs âges, pour comprendre que c’est vers l'adolescence que certains blocages sociétaux peuvent survenir. « Beaucoup de femmes que j'ai interrogées lors de mon travail de terrain avaient joué au football en grandissant avec leurs frères et cousins, avant de se faire dire que ce n'est plus approprié lorsqu'elles sont devenues adolescentes, ajoute Charlotte Lysa. D'autres avaient le soutien de leur famille pour jouer au football, et jouer au football dans des cadres privés ou séparés était perçu comme moins problématique que dans des cadres publics ou professionnels. La communauté des citoyens qatariens est petite et les rumeurs s’y propagent vite. Être connue comme une femme qui joue au football pourrait impliquer que vous êtes masculine et c'est quelque chose vis-à-vis duquel de nombreuses femmes qatariennes expriment un malaise ».

Une analyse que Suaad Salim Al Hashimi partage en partie : « Oui, il y a des filles dont les familles ne sont pas d'accord avec le fait qu’elles jouent au football. Ces familles pensent qu'il y a trop de contacts ou que c’est trop physique. Ou elles n'aiment pas que les réseaux sociaux montrent leurs filles. Mais il y a aussi beaucoup de parents que tout cela ne dérange pas et qui soutiennent leurs filles. »

Les jeunes qatariennes qui composent le Qatar Sport Lab ont fini deuxièmes de la première édition du Gulf Club Championship, en octobre dernier. مقتطفات من بطولة سبورت لاب النسائية الخليجية الأولى لكرة القدم والتي أقيمت في لجنة رياضة المرأة القطرية ( اليوم الثاني ) pic.twitter.com/whJIij3GS6 — رياضة المرأة القطرية (@QatarWomenSport) October 15, 2022

De l’espoir

Résultat, un championnat national existe bel et bien depuis 2011. Chaque saison, il rassemble 6 à 8 clubs. Son objectif est de « diffuser le football dans la communauté féminine », « diffuser la culture sportive en général dans la société », de « recruter des joueuses exceptionnelles et talentueuses pour les équipes nationales » et de « soutenir et développer le football féminin dans le pays », énumère Amna Al Qassimi.

« Pour moi, c'est une très belle réalisation, soutient Gloria Kwalbe. Parce que c’est un peu plus ouvert maintenant. Il y a beaucoup plus de joueuses sur les réseaux sociaux. Avant, elles n'avaient pas l'habitude d’aller sur les réseaux sociaux ».

Suaad Salim Al Hashimi évolue au sein d’Al Khor, le meilleur club féminin du pays. Elle pourrait être amère, car personne ne l’a appelée, malgré tout cela, pour contribuer au Mondial masculin, même si une vidéo montrant des joueuses adressant des lettres d’encouragement aux joueurs de la sélection masculine a été diffusée. « Nous ne sommes en aucun cas impliquées dans la Coupe du monde », assure celle qui a passé ses diplômes d’entraîneure.

Des footballeuses qatariennes remettant des lettres d'encouragement aux joueurs qui représenteront le Qatar lors de la Coupe du monde 2022. The @QatarWomenSport Committee and our women's national team presented a gift to #AlAnnabi to show their support ahead of the 2022 World Cup#ForTheLoveOfQatarpic.twitter.com/SlPtwiUt5T — Qatar Football Association (@QFA_EN) October 2, 2022

La jeune femme de 35 ans pourrait également être jalouse des Saoudiennes qui ont disputé leur tout premier match international en février dernier et qui bénéficient depuis d’un véritable soutien institutionnel. Leur Fédération a par exemple déposé un dossier pour organiser la Coupe d’Asie féminine 2026 qui devrait être qualificative pour la Coupe du monde 2027. « Je peux voir comment les Saoudiennes avancent et je suis contente pour elles, répond la Qatarienne. Le football féminin, c’est compliqué partout. Donc, c'est merveilleux de voir ce genre de soutien ».

Et de conclure, avec une touche d’espoir : « Nous devrions tous être optimistes, car les réseaux sociaux et les médias peuvent mettre en lumière le football féminin. Espérons qu'après la Coupe du monde, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre pour le football féminin au Qatar. Nous avons de nombreux talents et ils méritent d'être reconnus. »

Un vœu qui fait écho à la réflexion plus globale des chercheurs Nabil Ennasri et Raphaël Le Magoariec dans l’ouvrage L’Empire du Qatar : Le nouveau maître du jeu ? : « De notre point de vue, il faudra du temps pour que le discours progressiste porté par les autorités, en particulier celui porté par les femmes qatariennes, puisse s’enraciner au cœur d’une société en mouvement, où le sport féminin, malgré tout, progresse lentement, mais sûrement. »

