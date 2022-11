Football: avant le rassemblement des Bleus, tour d'horizon des derniers matches des Français

Kylian Mbappé et Olivier Giroud célèbrent un but lors du match France-Autriche en Ligue des nations, le 22 septembre 2022.

À la veille du rassemblement de l'équipe de France qui débute ce lundi 14 novembre pour préparer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre), plusieurs joueurs français disputaient un dernier match avec leur club respectif ce week-end avant de pouvoir rejoindre la sélection française. Tour d'horizon de ces ultimes rencontres et de l'état de forme des internationaux français.

Alors que la Coupe du monde est dans toutes les têtes, les dernières rencontres des championnats européens se déroulaient ce week-end, avant que les clubs ne puissent libérer les internationaux retenus avec leurs sélections. Pour les 25 joueurs français convoqués par Didier Deschamps dans sa liste du 9 novembre, cet ultime rendez-vous pouvait amorcer le Mondial pour certains et permettre de confirmer leur forme personnelle pour d'autres.

Dans la tête des joueurs, la crainte de se blesser juste avant la Coupe du monde et de rejoindre l'infirmerie des Bleus, déjà bien remplie, prenait forcément de la place lors de cette dernière journée. Avec les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, les deux milieux majeurs de l'ère Deschamps, mais aussi du gardien de l'AC Milan Mike Maignan, le sélectionneur a dû trouver des solutions pour compléter sa liste et repeupler notamment son milieu de terrain. Tout en croisant les doigts pour que sa tâche ne se complique pas encore davantage en cas de blessure de dernière minute chez les Français qui jouaient ce week-end.

Les internationaux français au repos en Espagne

Le calendrier du championnat espagnol fait bien les affaires de Didier Deschamps : les Français du Real Madrid (Benzema, Camavinga et Tchouaméni) et du FC Barcelone (Dembélé et Koundé) ont pu se reposer ce week-end, les deux clubs ne participant pas au premier tour de la Coupe du Roi. Mais pas Antoine Griezmann, qui a joué l'intégralité de la rencontre avec l'Atlético Madrid contre le SD Almazán (2-0) ce samedi 12 novembre. Sans être buteur, le Mâconnais a au moins pu enchaîner et retrouver du rythme avant de rejoindre Clairefontaine.

Malgré ce répit, des cas individuels restent à surveiller de près pour le staff médical de l'équipe de France. Le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé est en effet touché à une cuisse depuis le 29 octobre. Et de son côté, le récent Ballon d’Or Karim Benzema a manqué cinq des six derniers matches du Real Madrid en raison de douleurs à la cuisse gauche. « Les staffs médicaux ont échangé ensemble, il n'y a pas d'inquiétude sur sa situation par rapport à nos échéances. À l'approche de la Coupe du monde, il est très vigilant », a tenu à rassurer Deschamps.

En Ligue 1, Mbappé termine en beauté, Marseille s'impose de justesse

Dans le championnat français, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé a parfaitement maîtrisé sa rencontre face à Auxerre (5-0) ce dimanche 13 novembre. L'entraîneur parisien Christophe Galtier a fait le choix de ne laisser aucun de ses cadres au repos en alignant son trio offensif habituel. Une décision qui a dû plaire à l'attaquant français, auteur de son 12e but en Ligue 1 et qui peut maintenant se tourner vers le Mondial au Qatar dans les meilleures dispositions. Son coéquipier Presnel Kimpembe, revenu tout juste de blessure, n'est rentré qu'à la 75e minute pour se remettre en jambes.

La soirée était aussi marquée par le choc entre l'AS Monaco de Youssouf Fofana et l'Olympique de Marseille de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Menés jusque dans les dernières minutes, les Phocéens sont parvenus à égaliser grâce à un but du milieu de terrain Jordan Veretout (83e), avant d'arracher la victoire sur le fil au bout du temps additionnel (98e). Les Marseillais ont fait preuve de caractère pour s'imposer et prennent la 4e place au classement.

Un double choc pour les Bleus en Serie A

Pas de repos non plus pour Olivier Giroud et Théo Hernandez, tous deux alignés avec l'AC Milan pour le choc face à la Fiorentina. Les deux Français ont enchaîné un quatrième succès à domicile avec leur club face à des Toscans invaincus depuis trois journées. Dans une rencontre au coude-à-coude où Hernandez portait le brassard de capitaine, les deux équipes se sont neutralisées pendant toute la rencontre avant que l'AC Milan ne parvienne à prendre l'avantage à la toute fin du temps additionnel (92e). Olivier Giroud a lui confirmé sa grande forme du moment en tentant une superbe reprise acrobatique (72e) qui n'est pas passée loin des cages adverses.

La Juventus de Turin accueillait de son côté la Lazio de Rome pour tenter de lui ravir la troisième place du championnat. Malgré une première période où les Romains ont confisqué le ballon aux joueurs turinois, c'est bien la Juventus qui a ouvert le score suite à une bonne récupération du milieu de terrain français Adrien Rabiot, lançant parfaitement Moise Kean vers le but (43e). Auteur d'un match solide jusqu'à la fin de la rencontre, le Français a contribué à la nette victoire 3-0 des Turinois.

En Allemagne, les Français continuent sur leur lancée

En Bundesliga, quatre Français étaient titulaires samedi 12 novembre du côté du Bayern Munich (Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano) pour leur succès 2-0 face à Schalke 04, qui stagne au fond du classement. Ils ont tous livré une bonne prestation, notamment Lucas Hernandez, de retour après sept semaines d'absence, qui s'est montré appliqué aux côtés des deux autres Bleus de la défense bavaroise et a rassuré sur son état de forme avant le Mondial. En attaque, Coman s'est montré dangereux pendant ses 79 minutes disputées lors de la rencontre, mais sans parvenir à marquer.

Entre absence et victoire dans la douleur en Premier League

Raphaël Varane, le patron de la défense française, n'était pas présent dans le groupe de Manchester United pour son match remporté 2-1 face à Fulham, ce dimanche 13 novembre. Encore trop juste, le Français a sans doute souhaité poursuivre sa convalescence et être prudent avant de retrouver la sélection.

En haut du classement, Arsenal a enregistré une nouvelle victoire face à Wolverhampton (2-0) et conforté sa place de leader du championnat anglais. Le défenseur français William Saliba, l'une des révélations de la saison avec le club londonien, a disputé l'intégralité de la rencontre et a permis à Arsenal de conserver son statut de meilleure défense de Premier League (11 buts encaissés en 13 matches).

Hugo Lloris, le capitaine des Bleus et gardien de Tottenham, a vécu un match plus compliqué face à Leeds en encaissant trois buts au cours de la rencontre, samedi 12 novembre. Il est néanmoins sorti victorieux du match avec ses coéquipiers, remporté à l'arrachée sur le score de 4-3.

