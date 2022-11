Mondial 2022: Kimpembe forfait, Disasi et M. Thuram appelés en équipe de France

Axel Disasi a été appelé en équipe de France de football en vue en de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) en remplacement de Presnel Kimpembe, forfait sur blessure. C’est un gros coup dur en défense pour les Bleus qui sont par ailleurs rejoints par l’attaquant Marcus Thuram, fil de l’ancien défenseur Lilian Thuram.

Publicité Lire la suite

« Je vais prendre un tube d'aspirine de plus, vous voulez me saper le moral, mais vous n'allez pas réussir », avait plaisanté Didier Deschamps, lors de la présentation des 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 de football (20 novembre-18 décembre). Le sélectionneur de l’équipe de France réagissait aux nombreuses questions des médias sur les difficultés passées, présentes et à venir des Bleus, pour ce tournoi.

Il n’empêche, l’entraîneur tricolore a de quoi avoir de nouveaux maux de tête : ce 14 novembre, il a vu son défenseur Presnel Kimpembe jeter l’éponge avant la compétition à cause d'un tendon d'achille, au lendemain de la date limite pour communiquer la liste définitive des éléments retenus pour la phase finale.

Axel Disasi, novice chez les Bleus

« Le défenseur du Paris-SG ne s’estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar, souligne un communiqué. Cette décision a été prise ce lundi matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’équipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps ».

Kimpembe formait la charnière centrale française avec Raphaël Varane, lui aussi convalescent mais toujours dans le groupe. Il était aussi un cadre, à l'instar des milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, également forfaits pour cette compétition.

Pour remplacer numériquement le vice-capitaine du PSG, Axel Disasi a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A. Le pensionnaire de l’AS Monaco, âgé de 24 ans, a surtout évolué en sélections de jeunes.

Marcus Thuram, le 26e appelé

Un peu plus tôt, la Fédération française de football a par ailleurs annoncé que Marcus Thuram va rejoindre un effectif qui se rassemble à Clairefontaine. Didier Deschamps avait en effet la possibilité de retenir un 26e et dernier élément. C’est ce qu’il a fait avec l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, fils de son ancien coéquipier lors de la Coupe du monde 1998, Lilian Thuram.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne