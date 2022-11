Tennis: Novak Djokovic devrait participer à l'Open d'Australie 2023

Selon plusieurs médias australiens, Novak Djokovic va bénéficier d'un visa lui permettant de disputer le prochain Open d'Australie, du 16 au 29 janvier 2023. Le tennisman serbe, recordman de victoire à Melbourne, avait été expulsé du pays début 2022, car non vacciné contre le Covid-19.

L'Open d'Australie va voir revenir le maître des lieux. S'il avait manqué, pour la première fois de sa carrière, le premier Grand Chelem de l'année en janvier dernier, Novak Djokovic va, sauf blessure ou autre facteur aléatoire, prendre part à l'édition 2023. En tout cas, son statut vaccinal ne posera pas de problème.

Plusieurs médias nationaux rapportent, ce mardi 15 novembre, que le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie va se voir accorder un visa par le gouvernement, un an après un énorme imbroglio qui avait viré à l'affaire d'État.

L'interdiction de territoire devrait être levée

Retour au 4 janvier 2022 : le « Djoker », connu pour son opposition à la vaccination contre le Covid-19, annonçait avoir obtenu une dérogation lui permettant de prendre part au 110e Open d'Australie. Une information surprenante car le pays, à ce moment-là, exigeait que les visiteurs étrangers soient vaccinés ou fassent preuve d'un test positif récent.

Les jours qui avaient suivi avait donné lieu à un bras de fer entre les autorités australiennes et le clan Djokovic, soutenu par le gouvernement serbe. Le joueur, qui avait notamment présenté un test positif douteux et fourni des documents et informations contradictoires, fut bloqué dans un centre de rétention quelques jours jusqu'à ce que, le 16 janvier, il soit expulsé d'Australie.

Le clash de janvier 2022 ne se répétera visiblement pas. Cette fois, le statut vaccinal de Novak Djokovic n'est plus l'obstacle à sa présence en Australie début 2023, le pays ayant levé l'obligation de preuve de vaccination pour les visiteurs. Mais au moment de son expulsion, l'actuel numéro 8 mondial s'était vu signifier une interdiction de territoire de trois ans.

Ni le ministère de l'Immigration, ni toute autre institution d'autorité ne s'est exprimé jusqu'à présent, mais d'après les médias australiens, dont la chaîne ABC, cette interdiction devrait être levée.

La course aux records en Grand Chelem avec Nadal relancée ?

Le statut de non vacciné a largement troublé la saison 2022 de Novak Djokovic. Interdit d'entrer aux États-Unis et au Canada, il a manqué plusieurs tournois d'envergure. Le Serbe a notamment été privé de l'US Open, en août et en septembre.

Et bien que victorieux à Wimbledon, il a reculé au classement ATP : l'ex numéro un mondial n'a pu défendre ses points dans plusieurs tournois – dont l'Open d'Australie et l'US Open donc – et il n'a reçu aucun point lors du Grand Chelem londonien, sanctionné pour avoir refusé la présence de tennisman et tenniswomen russes et biélorusses, en représailles à la guerre en Ukraine.

Cette année 2022 compliquée a aussi eu des conséquences dans la course aux records qui oppose Novak Djokovic à Rafael Nadal. En l'absence du Serbe, dont la supériorité est claire à Melbourne, l'Espagnol s'est imposé en Australie, avant de porter son record de victoires à Roland-Garros à 14, avec en prime une victoire sur Djokovic en quarts.

Nadal mène désormais la danse avec 22 succès en Grand Chelem, contre 21 pour « Nole ». Nul doute que ce dernier voudra rétablir l'équilibre en Australie, où il devrait briguer un dixième sacre.

